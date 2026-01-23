Σαν σήμερα 23 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 23 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Ο Έλληνας οπλαρχηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1780.

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1556: O καταστροφικότερος σεισμός στην ανθρώπινη ιστορία πλήττει την επαρχία Σαντζί της Κίνας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 830.000 άνθρωποι.
  • 1867: Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει την Κεφαλονιά (4 Φεβρουαρίου με το νέο ημερολόγιο), με εκατοντάδες νεκρούς και μεγάλες καταστροφές. Σκοτώνονται 224 άνθρωποι και καταρρέουν 2.612 σπίτια.
  • 1897: Τούρκοι άτακτοι, γνωστοί και ως Βασιβουζούκοι, πυρπολούν χωριά της περιοχής των Χανίων και προβαίνουν σε βιαιοπραγίες εναντίον των κατοίκων τους.
  • 1956: Οι Κύπριοι μαθητές απέχουν από τα μαθήματά τους, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συλλήψεις συμμαθητών τους που διαδήλωναν υπέρ της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα.
  • 2004: Ο πρώην πρωθυπουργός και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ανακοινώνει ότι αποχωρεί από την ενεργό πολιτική. Είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής το 1946, σε ηλικία 28 ετών.
  • 2016: Περισσότεροι από 100.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν ήδη φτάσει φέτος στην Ελλάδα και την Ιταλία, ανακοινώνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Σε αυτούς περιλαμβάνονται τουλάχιστον 97.325 που έχουν φτάσει στα ελληνικά νησιά και 7.507 στην Ιταλία.

Γεννήσεις

  • 1780: Γεώργιος Καραϊσκάκης, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Δευτερόλεπτα προτού υποκύψει στο μοιραίο χτύπημα που δέχτηκε την προηγούμενη μέρα στο Φάληρο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι πυροβολήθηκε από  «φίλιο» χέρι. (Θαν. 23/4/1827)
  • 1898: Σεργκέι Αϊζενστάιν, Ρώσος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. («Θωρηκτό Ποτέμκιν») (Θαν. 11/2/1948)
  • 1910: Τζάνγκο Ράινχαρντ, τσιγγάνος από το Βέλγιο, βιρτουόζος της κιθάρας και από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της τζαζ. (Θαν. 16/5/1953)
  • 1949: Ανδρέας Μιχαλόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής
  • 1957: Καρολίνα, πριγκίπισσα του Μονακό

Θάνατοι

  • 1973: Αλέξανδρος Ωνάσης, γιος του Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση. (Γεν. 20/4/1948)
  • 1989: Σαλβαντόρ Νταλί, Ισπανός σουρεαλιστής ζωγράφος και χαράκτης. (Γεν. 11/5/1904)
  • 2017: Βαγγέλης Πανάκης, διεθνής ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Φόρεσε την πράσινη φανέλα σε 171 αγώνες Πρωταθλήματος Ελλάδας (86 γκολ), σε 44 Κυπέλλου (22 γκολ) και σε 6 αγώνες στην Ευρώπη (1 γκολ), ενώ έγινε 14 φορές διεθνής (5 γκολ). Κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και το αήττητο του 1964. (Γεν. 8/6/1933)
  • 2021: Λάρι Κινγκ, Αμερικάνος τηλεοπτικός παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 «ενοχλητικές» συνήθειες που αποκαλύπτουν ότι κάποιος είναι υπερβολικά ευφυής

Γρίπη: 613 νέες εισαγωγές, 23 νέα σοβαρά κρούσματα σε ΜΕΘ και 7 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Νέα έρευνα EY αποκαλύπτει πόσοι treasurers χρησιμοποιούν ήδη Τεχνητή Νοημοσύνη στις διαδικασίες τους

Έρχεται νομοσχέδιο για τις «ιστορίες καθημερινής τρέλας» στο Δημόσιο – Ο Χατζηδάκης αποκάλυψε τι θα περιλαμβάνει

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
06:30 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (23/1) στην Αθήνα και σε άλλες 6 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε δι...
04:39 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: «Μπαλάκι» οι ευθύνες για τις πλημμύρες και στην Καισαριανή – Δείτε βίντεο από τους ορμητικούς χειμάρρους

Βίντεο με τους ορμητικούς χειμάρρους που κατέκλυσαν και την Καισαριανή κατά τη διάρκεια της κα...
01:28 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γερμανία ο Ουκρανός που κατηγορείται για τον φόνο του 64χρονου ξενοδόχου στη Ρόδο

Χειροπέδες στον 49χρονο Ουκρανό, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου ιδιοκτήτη...
00:37 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Βίντεο – ντοκουμέντο από την παράσυρση της 27χρονης Ειρήνης στη Θεσσαλονίκη δύο μέρες πριν τον γάμο της – Ο οδηγός “κυνηγά” τη μηχανή

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε χτες Τετάρτη ο 24χρονος νεαρός που παρέσυρε και τραυμάτισε θανά...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι