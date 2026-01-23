Σαν σήμερα 23 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1556: O καταστροφικότερος σεισμός στην ανθρώπινη ιστορία πλήττει την επαρχία Σαντζί της Κίνας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 830.000 άνθρωποι.
- 1867: Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει την Κεφαλονιά (4 Φεβρουαρίου με το νέο ημερολόγιο), με εκατοντάδες νεκρούς και μεγάλες καταστροφές. Σκοτώνονται 224 άνθρωποι και καταρρέουν 2.612 σπίτια.
- 1897: Τούρκοι άτακτοι, γνωστοί και ως Βασιβουζούκοι, πυρπολούν χωριά της περιοχής των Χανίων και προβαίνουν σε βιαιοπραγίες εναντίον των κατοίκων τους.
- 1956: Οι Κύπριοι μαθητές απέχουν από τα μαθήματά τους, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συλλήψεις συμμαθητών τους που διαδήλωναν υπέρ της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα.
- 2004: Ο πρώην πρωθυπουργός και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ανακοινώνει ότι αποχωρεί από την ενεργό πολιτική. Είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής το 1946, σε ηλικία 28 ετών.
- 2016: Περισσότεροι από 100.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν ήδη φτάσει φέτος στην Ελλάδα και την Ιταλία, ανακοινώνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Σε αυτούς περιλαμβάνονται τουλάχιστον 97.325 που έχουν φτάσει στα ελληνικά νησιά και 7.507 στην Ιταλία.
Γεννήσεις
- 1780: Γεώργιος Καραϊσκάκης, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Δευτερόλεπτα προτού υποκύψει στο μοιραίο χτύπημα που δέχτηκε την προηγούμενη μέρα στο Φάληρο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι πυροβολήθηκε από «φίλιο» χέρι. (Θαν. 23/4/1827)
- 1898: Σεργκέι Αϊζενστάιν, Ρώσος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. («Θωρηκτό Ποτέμκιν») (Θαν. 11/2/1948)
- 1910: Τζάνγκο Ράινχαρντ, τσιγγάνος από το Βέλγιο, βιρτουόζος της κιθάρας και από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της τζαζ. (Θαν. 16/5/1953)
- 1949: Ανδρέας Μιχαλόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής
- 1957: Καρολίνα, πριγκίπισσα του Μονακό
Θάνατοι
- 1973: Αλέξανδρος Ωνάσης, γιος του Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση. (Γεν. 20/4/1948)
- 1989: Σαλβαντόρ Νταλί, Ισπανός σουρεαλιστής ζωγράφος και χαράκτης. (Γεν. 11/5/1904)
- 2017: Βαγγέλης Πανάκης, διεθνής ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Φόρεσε την πράσινη φανέλα σε 171 αγώνες Πρωταθλήματος Ελλάδας (86 γκολ), σε 44 Κυπέλλου (22 γκολ) και σε 6 αγώνες στην Ευρώπη (1 γκολ), ενώ έγινε 14 φορές διεθνής (5 γκολ). Κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και το αήττητο του 1964. (Γεν. 8/6/1933)
- 2021: Λάρι Κινγκ, Αμερικάνος τηλεοπτικός παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός.