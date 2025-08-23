Σαν σήμερα 23 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Σαν σήμερα 23 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 2020 πέθανε ο Γιάννης Πουλόπουλος

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού
  • Παγκόσμια Ημέρα για την Υπενθύμιση του Δουλεμπορίου και της Κατάργησής του

Γεγονότα

  • 1893: Ο Σπυρίδων Περεσιάδης ολοκληρώνει το θεατρικό έργο «Γκόλφω».
  • 1910: Σε πανηγυρική συγκέντρωση ανακοινώνεται η ίδρυση του νέου κόμματος του Ελευθέριου Βενιζέλου, με το όνομα «Κόμμα των Φιλελευθέρων».
  • 1927: Εκτελούνται στη Βοστόνη οι αναρχικοί Νίκολας Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτι, επειδή κρίθηκαν ένοχοι φόνου, τον οποίο ουδέποτε παραδέχτηκαν. Η ιστορία τους ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες.
  • 1939: Η ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν σύμφωνο μη επίθεσης, γνωστό ως «Σύμφωνο Μολότοφ – Ρίμπεντροπ». Σε μία μυστική προσθήκη στο κείμενο της συμφωνίας, η Πολωνία διαμοιράζεται ανάμεσα στα δύο κράτη.
  • 1942: Αρχίζει η Μάχη του Στάλινγκραντ. Οι Γερμανοί ισοπεδώνουν με βομβαρδισμούς την πόλη, ωστόσο οι Σοβιετικοί ανταποδίδουν στις επιθέσεις και μετά από έξι μήνες οι Γερμανοί παραδίνονται.
  • 1975: Πραγματοποιείται κομμουνιστικό πραξικόπημα στο Λάος.
  • 1982: Η Εθνική Αντίσταση αναγνωρίζεται με το νόμο 1285 που ψηφίζει η Βουλή, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου.
  • 1990: Η Αρμενία ζητά την ανεξαρτησία της από την ΕΣΣΔ.
  • 1991: Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μπόρις Γέλτσιν εγκρίνει το διάταγμα αναστολής των δραστηριοτήτων του Κομμουνιστικού Κόμματος, παρά την αντίδραση του προέδρου της ΕΣΣΔ, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.
  • 1999: Εγκαθίσταται μόνιμα στο Βερολίνο η κυβέρνηση της Γερμανίας.
  • 2000: Συντριβή αεροσκάφους Airbus 320, με νεκρούς και τους 143 επιβαίνοντες στο Μπαχρέιν.
  • 2004: Απαλλάσσεται από γερμανικό δικαστήριο ο Γιοχάνες Βάινριχ, ο θεωρούμενος ως δεξί χέρι του θρυλικού τρομοκράτη Kάρλος. Εναντίον του Βάινριχ εκκρεμούσαν κατηγορίες για βομβιστικές επιθέσεις και ανθρωποκτονία στη Γαλλία πριν από είκοσι χρόνια.

Γεννήσεις

  • 1864: Ελευθέριος Βενιζέλος, κορυφαίος νεοέλληνας πολιτικός, που διετέλεσε πρωθυπουργός από το 1910 έως το 1915 και από το 1928 έως το 1932. (Θαν. 18/3/1936)
  • 1948: Κώστας Γεωργάκης, φοιτητής της Γεωλογίας από την Κέρκυρα, που αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδας. (Θαν. 19/9/1970)
  • 1978: Κόμπι Μπράιαντ, Αμερικανός μπασκετμπολίστας του ΝΒΑ, παίκτης των Los Angeles Lakers. (Θαν. 26/1/2020)

Θάνατοι

  • 1806: Σαρλ Ογκιστέν Ντε Κουλόμπ, Γάλλος φυσικός, με σημαντικό έργο στον τομέα του ηλεκτρομαγνητισμού. Εφηύρε το ζυγό στρέψης (1776) και διατύπωσε τον φερώνυμο νόμο έλξης και άπωσης των ηλεκτρικών φορτίων (1785). Προς τιμή του, η μονάδα του ηλεκτρικού φορτίου ονομάσθηκε Coulomb. (Γεν. 14/6/1736)
  • 1945: Γιάννης Βλαχογιάννης, Έλληνας λογοτέχνης, ιστορικός και ιστοριοδίφης της εθνεγερσίας. Ήταν ο πρώτος που εξέδωσε τα Απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη. (Γεν. 1867)
  • 2016: Ανδρέας Μπάρκουλης, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 4/8/1936)
  • 2020: Γιάννης Πουλόπουλος, Έλληνας τραγουδιστής

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καμπύλη στο πέος: Γιατί κάποιες γυναίκες το απολαμβάνουν – Πότε θα πρέπει να ανησυχήσουν οι άνδρες

ΙΣΑ: Ζητά νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική ύπαρξη απινιδωτών σε χώρους με μεγάλο αριθμό πολιτών

Παπαθανάσης: Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η κατασκευή έργων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας στο...

ΥΠΑΑΤ: Μέχρι πότε παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών ...

Google: Φέρνει νέα χαρακτηριστικά στο Gemini Live – Το AI assistant θα σας δείχνει τι εννοεί

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
06:20 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Σε καθεστώς αβεβαιότητας οι αγρότες: Σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της παραγωγής εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας

Χιλιάδες αγρότες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς ακραίας αβεβαιότητας,...
06:08 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευτυχής» που η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή δυσαρεστημένος για το ότι η Ρωσία έπληξε αμερικανικό ερ...
05:15 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (23/8)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
04:45 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Ενεργειακή φτώχεια και κλειστά κλιματιστικά: Πώς η ζέστη «καίει» τα ευάλωτα νοικοκυριά

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, πολλά νοικοκυριά στη χώρα χρησιμοποιούν το κλιματιστικό με φειδώ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο