Σαν σήμερα 23 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού

Παγκόσμια Ημέρα για την Υπενθύμιση του Δουλεμπορίου και της Κατάργησής του

Γεγονότα

1893: Ο Σπυρίδων Περεσιάδης ολοκληρώνει το θεατρικό έργο «Γκόλφω».

1910: Σε πανηγυρική συγκέντρωση ανακοινώνεται η ίδρυση του νέου κόμματος του Ελευθέριου Βενιζέλου, με το όνομα «Κόμμα των Φιλελευθέρων».

1927: Εκτελούνται στη Βοστόνη οι αναρχικοί Νίκολας Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτι, επειδή κρίθηκαν ένοχοι φόνου, τον οποίο ουδέποτε παραδέχτηκαν. Η ιστορία τους ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες.

1939: Η ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν σύμφωνο μη επίθεσης, γνωστό ως «Σύμφωνο Μολότοφ – Ρίμπεντροπ». Σε μία μυστική προσθήκη στο κείμενο της συμφωνίας, η Πολωνία διαμοιράζεται ανάμεσα στα δύο κράτη.

1942: Αρχίζει η Μάχη του Στάλινγκραντ. Οι Γερμανοί ισοπεδώνουν με βομβαρδισμούς την πόλη, ωστόσο οι Σοβιετικοί ανταποδίδουν στις επιθέσεις και μετά από έξι μήνες οι Γερμανοί παραδίνονται.

1975: Πραγματοποιείται κομμουνιστικό πραξικόπημα στο Λάος.

1982: Η Εθνική Αντίσταση αναγνωρίζεται με το νόμο 1285 που ψηφίζει η Βουλή, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου.

1990: Η Αρμενία ζητά την ανεξαρτησία της από την ΕΣΣΔ.

1991: Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μπόρις Γέλτσιν εγκρίνει το διάταγμα αναστολής των δραστηριοτήτων του Κομμουνιστικού Κόμματος, παρά την αντίδραση του προέδρου της ΕΣΣΔ, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

1999: Εγκαθίσταται μόνιμα στο Βερολίνο η κυβέρνηση της Γερμανίας.

2000: Συντριβή αεροσκάφους Airbus 320, με νεκρούς και τους 143 επιβαίνοντες στο Μπαχρέιν.

2004: Απαλλάσσεται από γερμανικό δικαστήριο ο Γιοχάνες Βάινριχ, ο θεωρούμενος ως δεξί χέρι του θρυλικού τρομοκράτη Kάρλος. Εναντίον του Βάινριχ εκκρεμούσαν κατηγορίες για βομβιστικές επιθέσεις και ανθρωποκτονία στη Γαλλία πριν από είκοσι χρόνια.

Γεννήσεις

1864: Ελευθέριος Βενιζέλος, κορυφαίος νεοέλληνας πολιτικός, που διετέλεσε πρωθυπουργός από το 1910 έως το 1915 και από το 1928 έως το 1932. (Θαν. 18/3/1936)

1948: Κώστας Γεωργάκης, φοιτητής της Γεωλογίας από την Κέρκυρα, που αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδας. (Θαν. 19/9/1970)

1978: Κόμπι Μπράιαντ, Αμερικανός μπασκετμπολίστας του ΝΒΑ, παίκτης των Los Angeles Lakers. (Θαν. 26/1/2020)

Θάνατοι