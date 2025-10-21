Σαν σήμερα 21 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης
Γεγονότα
- 1520: Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος ανακαλύπτει έναν πορθμό, γνωστός σήμερα ως Πορθμός του Μαγγελάνου.
- 1805: Ο ναύαρχος Οράτιος Νέλσον, επικεφαλής του αγγλικού ναυτικού, καταναυμαχεί τους ηνωμένους στόλους Ισπανίας και Γαλλίας στο Τραφάλγκαρ, αλλά πίπτει επί του πεδίου της μάχης! (Η Ναυμαχία του Τραφάλγκαρ)
- 1825: Δημοσιεύεται για πρώτη φορά στη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος» κριτική του ποιήματος του Διονυσίου Σολωμού «Ύμνος εις την Ελευθερία», από τον Σπυρίδωνα Τρικούπη.
- 1879: Ο Τόμας Έντισον δοκιμάζει με επιτυχία τον πρώτο ηλεκτρικό λαμπτήρα πυράκτωσης, ο οποίος λειτουργεί 13½ ώρες προτού σβήσει.
- 1892: Πραγματοποιούνται στο Σικάγο τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης, παρόλο που επειδή καθυστερήσανε οι κατασκευές η έκθεση δεν άνοιξε παρά την 1η Μαΐου του 1893.
- 1912: Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Πρέβεζα.
- 1918: Πραγματοποιείται το πρώτο εργατικό συνέδριο στην Ελλάδα, στο φουαγιέ του Βασιλικού Θεάτρου στην Αθήνα. Η πρώτη Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ απαρτίζεται από τους Α. Μπεναρόγια, Ε. Ευαγγέλου, Ηλ. Δελαζάνο, Ε. Μαχαίρα.
- 1921: Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Ουόρεν Χάρντινγκ δίνει την πρώτη ομιλία από Αμερικανό πρόεδρο εναντίον του λυντσαρίσματος στις νότιες Πολιτείες.
- 1940: Κυκλοφορεί η πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος του Έρνεστ Χέμινγουεϊ Για ποιον χτυπά η καμπάνα.
- 1969: Κυκλοφορεί ο δίσκος του Διονύση Σαββόπουλου «Το Περιβόλι του Τρελού».
- 1972: Αεροπλάνο της Ολυμπιακής, που εκτελεί το δρομολόγιο Κέρκυρα – Αθήνα, συντρίβεται στη θάλασσα έξω από το Ελληνικό. Τα θύματα ανέρχονται σε 37 και οι διασωθέντες σε 16.
- 1992: Η Μαντόνα κυκλοφορεί το SEX, ένα βιβλίο με σαδομαζοχιστικό περιεχόμενο. Δημιουργήθηκε ένα χάος στα ΜΜΕ και επιτέθηκαν στην τραγουδίστρια λέγοντας ότι το είχε παρατραβήξει. Με το πέρασμα του χρόνου, θεωρήθηκε ένα μετα-φεμινιστικό έργο τέχνης ενώ έχει γίνει ένα από τα πιο περιζήτητα βιβλία που κυκλοφόρησαν ποτέ.
- 1994: Η καταστροφική καταιγίδα του Ποδονίφτη πλήττει την Αττική, με τραγικό απολογισμό 14 νεκρούς.
- 2003: Φωτογραφίζεται για πρώτη φορά ο πλανήτης νάνος Έρις.
Γεννήσεις
- 1833: Άλφρεντ Μπέρνχαρντ Νόμπελ, Σουηδός χημικός, μηχανικός, εφευρέτης, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, που αθλοθέτησε τα ομώνυμα βραβεία, τα οποία απονέμονται κάθε χρόνο στην επέτειο του θανάτου του.
- 1907: Νίκος Εγγονόπουλος, Έλληνας ζωγράφος και ποιητής, ο κυριότερος εκφραστής του σουρεαλισμού στη χώρα μας.
- 1917: Ντίζι Γκιλέσπι, Αμερικανός τρομπετίστας, διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης
- 1924: Σέλια Κρουζ, κουβανικής καταγωγής Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γνωστή και ως «βασίλισσα της σάλσα».
- 1929: Ούρσουλα Λε Γκεν, Αμερικανίδα συγγραφέας
- 1949: Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ισραηλινός πολιτικός
- 1968: Αλέξης Αλεξανδρής, Έλληνας ποδοσφαιριστής
- 1990: Ρίκι Ρούμπιο, Ισπανός καλαθοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1969: Τζακ Κέρουακ, Αμερικανός συγγραφέας, εμβληματική μορφή του κινήματος Μπητ. («Στον Δρόμο»)
- 1980: Χανς Άσπεργκερ, Αυστριακός παιδίατρος. (Σύνδρομο Άσπεργκερ)
- 1982: Αμπντούλ Ζαχίρ, Αφγανός πολιτικός
- 1984: Φρανσουά Τρυφώ, Γάλλος σκηνοθέτης
- 1990: Τομ Κάρβελ, Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας (Θωμάς Καρβέλας) στο χώρο του χύμα παγωτού και από τους πρωτοπόρους της δικαιόχρησης (Franchise) με την αλυσίδα Carvel.
- 1996: Γεώργιος Ζωιτάκης, Έλληνας στρατιωτικός
- 1997: Ιωάννης Ζίγδης, Έλληνας πολιτικός