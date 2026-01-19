Σαν σήμερα 19 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 379: Στο Σίρμιο, ο αυτοκράτορας Γρατιανός απονέμει στον Θεοδόσιο Α΄ τον τίτλο του Αυγούστου και του δίνει εξουσία σε όλες τις ανατολικές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
- 1764: Γίνεται η πρώτη αναφορά για χρήση επιστολής – βόμβας. Ο Δανός ιστορικός Μπόλε Λούξντορφ γράφει στο ημερολόγιό του για κάποιον συνταγματάρχη Πόουλσεν, ο οποίος δέχθηκε ένα πακέτο στο σπίτι του και όταν το άνοιξε αυτό εξερράγη και τον τραυμάτισε.
- 1829: Πρεμιέρα του Α΄ μέρους του Φάουστ του Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε.
- 1918: Στρατιωτική στάση εκδηλώνεται στη Λαμία κατά της επιστράτευσης που έχει διατάξει η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα κατασταλεί αυθημερόν με βίαιο τρόπο. Σ’ αυτή συμμετείχαν μόνο στρατιώτες και όχι αξιωματικοί.
- 1947: Ναυτική τραγωδία σημειώνεται στο νότιο Ευβοϊκό, που θα μείνει στην ιστορία ως ο ελληνικός Τιτανικός. Το ατμόπλοιο «Χειμάρρα», με 544 επιβάτες, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Πειραιάς, βυθίζεται μεταξύ Νέων Στύρων και Αγίας Μαρίνας, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο τουλάχιστον 400 άτομα. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες είναι 36 πολιτικοί κρατούμενοι και 200 χωροφύλακες.
- 1949: Η Κούβα αναγνωρίζει το Ισραήλ.
- 1965: Απεργιακό κύμα πλήττει την Ελλάδα, καθώς γιατροί κάθε βαθμίδας, ναυτικοί και σιδηροδρομικοί απεργούν διεκδικώντας την αύξηση των αποδοχών τους.
- 1972: Ανακοινώνεται ότι το νέο αεροδρόμιο των Αθηνών στα Σπάτα, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της προμελέτης, θα αρχίσει να λειτουργεί στο τέλος του 1979 και ότι το αεροδρόμιο του Ελληνικού θα γίνει πάρκο…
- 1982: Σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ στη Λήμνο.
- 1998: Για αλλαγή της τουρκικής πολιτικής στο Κυπριακό και εγκατάλειψη των απειλών για τους S300 κάνει λόγο ο τουρκικός Τύπος, σύμφωνα με τον οποίον ο Τούρκος πρωθυπουργός Μεσούτ Γιλμάζ επείσθη κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον το Δεκέμβριο στις ΗΠΑ ότι ο ρωσικοί πύραυλοι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εναντίον της Τουρκίας.
- 2003: O Νίκος Μαγγίτσης είναι ο πρώτος Έλληνας που φτάνει στο Νότιο Πόλο. Μαζί με δύο Αμερικανούς διένυσαν απόσταση 250 χιλιομέτρων, με θερμοκρασία που έφτανε τους -50 βαθμούς Κελσίου, και ύψωσε στο νοτιότερο σημείο του πλανήτη τις σημαίες της Ελλάδος και των Ολυμπιακών Αγώνων.
Γεννήσεις
- 399: Πουλχερία, Βυζαντινή αυτοκράτειρα
- 1809: Έντγκαρ Άλαν Πόε, Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής. (Θαν. 7/10/1849)
- 1919: Μάριος Πλωρίτης, Έλληνας συγγραφέας και σκηνοθέτης
- 1943: Τζάνις Τζόπλιν, Αμερικανίδα τραγουδίστριες της ροκ. (Θαν. 4/10/1970)
- 1947: Έλενα Ναθαναήλ, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 4/3/2008)
- 1967: Βίκυ Κουλιανού, Ελληνίδα ηθοποιός και μοντέλο
Θάνατοι
- 532: Υπάτιος (ύπατος το 500), Βυζαντινός ευγενής
- 1526: Ισαβέλλα της Αυστρίας, βασίλισσα της Δανίας
- 1828: Αλέξανδρος Υψηλάντης, Έλληνας στρατιωτικός, λόγιος και αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας. (Γεν. 1/12/1792)
- 1865: Πιερ-Ζοζέφ Προυντόν, Γάλλος αναρχικός
- 1906: Μπαρτολομέ Μίτρε, Αργεντίνος πολιτικός, Ελληνικής καταγωγής (Μητρόπουλος το ελληνικό του όνομα), πρόεδρος της Αργεντινής από το 1862 έως το 1868. (Γεν. 26/6/1821)
- 2025: Καίτη Γκρέυ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αγγελικής Καλαϊτζή, λαϊκή τραγουδίστρια με σπουδαία καριέρα. (Γεν. 14/5/1924)