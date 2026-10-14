Σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Η 14η Οκτωβρίου έχει συνδεθεί με σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, από τους πανηγυρισμούς για την έξωση του βασιλιά Όθωνα το 1862 και την κατοχύρωση της πρώτης ευρεσιτεχνίας του Άλφρεντ Νόμπελ το 1863 έως την απονομή του Νόμπελ Οικονομίας στον Αμάρτια Σεν το 1998.

Την ημερομηνία αυτή καταγράφονται επίσης ο θάνατος του Γερμανού στρατάρχη Έρβιν Ρόμελ το 1944 και η απώλεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαΐδη το 2022.

Παγκόσμια ημέρα

Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων (Τυποποίησης): Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των ειδικών που αναπτύσσουν διεθνή πρότυπα για την ποιότητα, την ασφάλεια και τη συμβατότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Γεγονότα

1322: Ο βασιλιάς της Σκωτίας Ροβέρτος Α΄ (Ρόμπερτ δε Μπρους) επικρατεί των αγγλικών δυνάμεων στη μάχη του Ολντ Μπάιλαντ, στο Γιορκσάιρ. Ο βασιλιάς της Αγγλίας Εδουάρδος Β΄ διαφεύγει τη σύλληψη. Η νίκη ενισχύει τον αγώνα των Σκωτσέζων για ανεξαρτησία, η οποία αναγνωρίζεται επίσημα από την Αγγλία το 1328, με τη Συνθήκη του Εδιμβούργου–Νορθάμπτον.

Ο βασιλιάς της Σκωτίας Ροβέρτος Α΄ (Ρόμπερτ δε Μπρους) επικρατεί των αγγλικών δυνάμεων στη μάχη του Ολντ Μπάιλαντ, στο Γιορκσάιρ. Ο βασιλιάς της Αγγλίας Εδουάρδος Β΄ διαφεύγει τη σύλληψη. Η νίκη ενισχύει τον αγώνα των Σκωτσέζων για ανεξαρτησία, η οποία αναγνωρίζεται επίσημα από την Αγγλία το 1328, με τη Συνθήκη του Εδιμβούργου–Νορθάμπτον. 1862: Πλήθος Αθηναίων συγκεντρώνεται το μεσημέρι στην Πλατεία Όθωνος, για να γιορτάσει την έξωση του βασιλιά Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της Προσωρινής Κυβέρνησης, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται στους συγκεντρωμένους και αναφέρει: «Ας ορκισθώμεν επί της Πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον της Ομονοίας όνομα, και ας είπη έκαστος εξ ημών: Ορκίζομαι πίστιν εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις». Η πλατεία αποκτά το όνομα Ομόνοια.

Πλήθος Αθηναίων συγκεντρώνεται το μεσημέρι στην Πλατεία Όθωνος, για να γιορτάσει την έξωση του βασιλιά Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της Προσωρινής Κυβέρνησης, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται στους συγκεντρωμένους και αναφέρει: «Ας ορκισθώμεν επί της Πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον της Ομονοίας όνομα, και ας είπη έκαστος εξ ημών: Ορκίζομαι πίστιν εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις». Η πλατεία αποκτά το όνομα Ομόνοια. 1863: Ο Σουηδός χημικός και εφευρέτης Άλφρεντ Νόμπελ κατοχυρώνει την πρώτη του ευρεσιτεχνία, που αφορά μέθοδο παρασκευής της νιτρογλυκερίνης για χρήση ως εκρηκτικής ύλης. Η δραστηριότητά του στον τομέα των εκρηκτικών τού αποφέρει σημαντική περιουσία, την οποία διαθέτει αργότερα, μέσω της διαθήκης του, για τη χρηματοδότηση των βραβείων που φέρουν το όνομά του.

Ο Σουηδός χημικός και εφευρέτης Άλφρεντ Νόμπελ κατοχυρώνει την πρώτη του ευρεσιτεχνία, που αφορά μέθοδο παρασκευής της νιτρογλυκερίνης για χρήση ως εκρηκτικής ύλης. Η δραστηριότητά του στον τομέα των εκρηκτικών τού αποφέρει σημαντική περιουσία, την οποία διαθέτει αργότερα, μέσω της διαθήκης του, για τη χρηματοδότηση των βραβείων που φέρουν το όνομά του. 1944: Ο Γερμανός στρατάρχης Έρβιν Ρόμελ, γνωστός ως «Αλεπού της Ερήμου» από τη στρατιωτική του δράση στη Βόρεια Αφρική κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί με δηλητήριο. Το ναζιστικό καθεστώς τον είχε συνδέσει με τους συνωμότες που επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον Αδόλφο Χίτλερ και τον είχε υποχρεώσει να επιλέξει ανάμεσα στην αυτοκτονία και τη δίωξή του.

Ο Γερμανός στρατάρχης Έρβιν Ρόμελ, γνωστός ως «Αλεπού της Ερήμου» από τη στρατιωτική του δράση στη Βόρεια Αφρική κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί με δηλητήριο. Το ναζιστικό καθεστώς τον είχε συνδέσει με τους συνωμότες που επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον Αδόλφο Χίτλερ και τον είχε υποχρεώσει να επιλέξει ανάμεσα στην αυτοκτονία και τη δίωξή του. 1990: Διεξάγεται ο πρώτος γύρος των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών στην Ελλάδα. Στη διαδικασία αναδεικνύονται οι νέες δημοτικές αρχές, με τον Αντώνη Τρίτση να αναλαμβάνει τον Δήμο Αθηναίων, τον Κωνσταντίνο Κοσμόπουλο τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Στέλιο Λογοθέτη τον Δήμο Πειραιά, μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής αναμέτρησης.

Διεξάγεται ο πρώτος γύρος των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών στην Ελλάδα. Στη διαδικασία αναδεικνύονται οι νέες δημοτικές αρχές, με τον Αντώνη Τρίτση να αναλαμβάνει τον Δήμο Αθηναίων, τον Κωνσταντίνο Κοσμόπουλο τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Στέλιο Λογοθέτη τον Δήμο Πειραιά, μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής αναμέτρησης. 1998: Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών ανακοινώνει την απονομή του Νόμπελ Οικονομίας στον Ινδό οικονομολόγο Αμάρτια Σεν, καθηγητή στο Trinity College του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Η βράβευση αναγνωρίζει τη συμβολή του στην οικονομική ανάλυση της κοινωνικής ευημερίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη φτώχεια και την κατανομή των πόρων.

Γεννήσεις

1939: Ραλφ Λόρεν, Αμερικανός σχεδιαστής μόδας και ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας.

Ραλφ Λόρεν, Αμερικανός σχεδιαστής μόδας και ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας. 1970: Παρ Ζέτερμπεργκ, Σουηδός πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στον Ολυμπιακό και στην Άντερλεχτ.

Παρ Ζέτερμπεργκ, Σουηδός πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στον Ολυμπιακό και στην Άντερλεχτ. 1970: Ρένος Χαραλαμπίδης, Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος.

Ρένος Χαραλαμπίδης, Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος. 1988: Αργύρης Πανταζάρας, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Θάνατοι