Χαλκιδική: Θρίλερ με τον θάνατο 51χρονης που είχε πάει για αιμοκάθαρση σε κλινική – Κακώσεις σε θώρακα και σπονδυλική στήλη έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες θανάτου μιας 51χρονης γυναίκας στη Χαλκιδική, η οποία μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ιδιωτική κλινική έπειτα από αιμοκάθαρση.

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Νοσοκομείο, Θάλαμος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της μία 51χρονη γυναίκα, στη Χαλκιδική, αφού μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από κλινική αιμοκάθαρσης.
  • Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν κακώσεις στον θώρακα και στην σπονδυλική στήλη της άτυχης γυναίκας.
  • Τα ευρήματα θα συνεκτιμηθούν με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Πολυγύρου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της μία 51χρονη γυναίκα, στη Χαλκιδική ερευνούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα μεταφέρθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου 2026, χωρίς τις αισθήσεις της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από ιδιωτική κλινική της Χαλκιδικής, όπου υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση, στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου να την επαναφέρουν η γυναίκα κατέληξε.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Για τον θάνατό της ενημερώθηκαν οι Αρχές και παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, α πρώτα ευρήματα της οποίας έδειξαν κακώσεις στον θώρακα και στην σπονδυλική στήλη .

Τα ευρήματα θα συνεκτιμηθούν με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

Την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Πολυγύρου.

 

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