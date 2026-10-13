Χαλκιδική: Θρίλερ με τον θάνατο 51χρονης που είχε πάει για αιμοκάθαρση σε κλινική – Κακώσεις σε θώρακα και σπονδυλική στήλη έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της μία 51χρονη γυναίκα, στη Χαλκιδική ερευνούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα μεταφέρθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου 2026, χωρίς τις αισθήσεις της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από ιδιωτική κλινική της Χαλκιδικής, όπου υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση, στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου να την επαναφέρουν η γυναίκα κατέληξε.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Για τον θάνατό της ενημερώθηκαν οι Αρχές και παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, α πρώτα ευρήματα της οποίας έδειξαν κακώσεις στον θώρακα και στην σπονδυλική στήλη .

Τα ευρήματα θα συνεκτιμηθούν με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

Την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Πολυγύρου.