Ρόδος: Οδηγός μηχανής έτρεχε με 200 χλμ/ώρα – Βίντεο από την αστυνομική καταδίωξη

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ρόδος, μηχανή

Στην σύλληψη ενός οδηγού μηχανής, που έτρεχε για ιλιγγιώδη ταχύτητα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Ρόδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον περασμένο Απρίλιο άνδρες της ΕΛΑΣ επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο σε μία μηχανή μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα. Τότε ξεκίνησε μία καταδίωξη που διήρκησε περίπου 25 λεπτά.

Ο οδηγός της μηχανής στην προσπάθειά του να «χάσει» τους αστυνομικούς ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα, φτάνοντας ακόμη και τα 200 χλμ/ώρα.

Σε βίντεο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, φαίνεται η μηχανή να περνάει σαν πύραυλος δίπλα από τα αυτοκίνητα. Ο οδηγός παραβίασε πολλούς ερυθρούς σηματοδότες, πολλά STOP, θέτοντας σε κίνδυνο τον ίδιο, την συνεπιβάτιδά του και διερχόμενους πεζούς και οδηγούς.

Οι αστυνομικοί αποφάσισαν τελικά να σταματήσουν την καταδίωξη καθώς έκριναν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για ατύχημα ή δυστύχημα. Ωστόσο συνέχισαν όλο αυτό το διάστημα την έρευνά τους, αναζητώντας βίντεο απο κάμερες ασφαλείας προκειμένου να τον ταυτοποιήσουν.

Το Σάββατο (30/8) αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του για να τον συλλάβουν. Ο άνδρας αρχικά αντιστάθηκε και απώθησε έναν εκ των αστυνομικών ώστε να διαφύγει, αλλά τελικά συνελήφθη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Τροχαίας Ρόδου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία.

