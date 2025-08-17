Ρέθυμνο: Μηχανή παρέσυρε εργαζόμενο στην αποκομιδή απορριμμάτων – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Με τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου εργαζόμενος στην αποκομιδή απορριμμάτων, ο οποίος παρασύρθηκε από μηχανή την ώρα που εκτελούσε την εργασία του. Το ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 06:10, στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στον Δήμο Ρεθύμνης, δίκυκλο όχημα, το οποίο οδηγούσε άτομο υπό την επήρεια αλκοόλ, προσέκρουσε στον εργαζόμενο της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στο δεξί του πόδι, μώλωπες στην πλάτη και χτύπημα στο κεφάλι.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων εκφράζει τη συμπαράστασή του στον τραυματία και την οικογένειά του, ευχόμενος ταχεία ανάρρωση, ενώ ταυτόχρονα καταδικάζει «τέτοιες επικίνδυνες και ανεύθυνες συμπεριφορές». Υπενθυμίζει επίσης ότι ειδικά μετά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, όπου η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνεται, η οδήγηση υπό την επήρεια αποτελεί θανάσιμη απειλή, όχι μόνο για τον ίδιο τον οδηγό, αλλά και για όσους εργάζονται καθημερινά για την καθαριότητα και την ομαλή λειτουργία της πόλης.

«Καλούμε τους δημότες και τους επισκέπτες του Ρεθύμνου να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και σεβασμό, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια τραγικά περιστατικά στο μέλλον», τονίζει ο Σύλλογος.