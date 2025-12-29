Πρωτοχρονιά με λάμψη, χαρά και μοναδικές συναυλίες: Αλλαγή του έτους με Ελένη Φουρέιρα στο Πεδίον του Άρεως και Κλαυδία στο Πάρκο Τρίτση

Αν έχετε κάνει ήδη κάποια σχέδια για την Πρωτοχρονιά, μάλλον ήρθε η ώρα να τα αναθεωρήσετε! Και αυτό, γιατί η Περιφέρεια Αττικής έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα για κάθε ηλικία και για κάθε γούστο, με απολύτως δωρεάν είσοδο, στα δύο μεγάλα εορταστικά τοπόσημα της Αττικής: στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον Άρεως και το ΔΕΗ Xmas West Park στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση.

Όλη η Αττική, από το κέντρο μέχρι τα όμορφα Δυτικά, γίνεται μια μεγάλη παρέα, μια ζεστή αγκαλιά που μας χωράει όλους, σε ένα εορταστικό περιβάλλον που τα έχει όλα: λαμπερά πρωτοχρονιάτικα ρεβεγιόν με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής, δυναμικά street parties που κρατάνε το εορταστικό κέφι στα ύψη, ξεχωριστές συναυλίες για όλη την οικογένεια, πρωτότυπες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και πολλά διασκεδαστικά happenings.

«Η Αττική φωτίζεται απ’ άκρη σ’ άκρη. Η αλλαγή του χρόνου είναι πάντα μια στιγμή ελπίδας. Μια στιγμή που κοιτάμε μπροστά, με περισσότερη πίστη και αισιοδοξία» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Φέτος, αυτή τη στιγμή θα τη ζήσουμε μαζί στο ΔΕΗ Xmas West Park, στα Δυτικά της Αθήνας, αλλά και σε κάθε γωνιά της Αττικής.

Με τη λειτουργία και των δύο Χριστουγεννιάτικων Χωριών μας – για δεύτερη χρονιά το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως και για πρώτη φορά φέτος και στο Πάρκο Τρίτση – η Περιφέρεια Αττικής φωτίζει – κυριολεκτικά και συμβολικά- την Αττική μας απ’ άκρη σ’ άκρη.

Στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: οι δημόσιοι χώροι ανήκουν στους πολίτες, αναβαθμίζονται και γίνονται ξανά σημεία ζωής, πολιτισμού και χαράς.

Σας περιμένουμε να αλλάξουμε μαζί τον χρόνο, με μουσική, φως και χαμόγελα και να υποδεχτούμε το νέο έτος με ενότητα, θετική ενέργεια και πίστη σε μια Αττική πιο φωτεινή, πιο ανθρώπινη και πιο κοντά στους ανθρώπους της».

Ρεβεγιόν με την Κλαυδία και τους DJ Playmen στο West Park

Φέτος η ανατολή του νέου χρόνου θα μας βρει όλους στα Δυτικά, με το πρώτο μεγάλο πάρτι της χρονιάς!

Μία ώρα πριν μας κάνει ποδαρικό το 2026, το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου στις 23.00, από τη σκηνή του ΔΕΗ Xmas West Park η μαγευτική Κλαυδία θα μας ταξιδέψει με την κρυστάλλινη φωνή της και τις πιο αγαπημένες μελωδίες στις πρώτες στιγμές του νέου χρόνου. Μαζί της οι DJ Playmen που θα ανεβάσουν με τους ξεσηκωτικούς ρυθμούς τους τη γιορτινή διάθεση, σε ένα dance party μέχρι πρωίας.

Τον νέο χρόνο θα υποδεχτεί στο ΔΕΗ Xmas West Park και ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, που θα βρεθεί εκεί με την οικογένειά του, για να πατήσει το κουμπί της καθιερωμένης αντίστροφης μέτρησης, σε απευθείας σύνδεση με το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως, την ώρα που ένα φαντασμαγορικό drone show θα φωτίσει τον αττικό ουρανό με χριστουγεννιάτικα σύμβολα και μηνύματα.

Λίγες ώρες πριν, στις 17.00, οι COOKS, η πιο… γευστική μπάντα κρουστών, μετατρέπουν τη σκηνή σε κουζίνα, συνδυάζοντας τις συνταγές με τις παρτιτούρες, ενώ η κεντρική σκηνή του Πάρκου ρίχνει αυλαία το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 19:30, με τον Μάγο Sankara και ένα θεαματικό show γεμάτο μαγικά κόλπα, εντυπωσιακά illusions και απρόσμενες ανατροπές.

Η διασκέδαση όμως δεν σταματά μόνο εκεί, αφού οι επισκέπτες του ΔΕΗ Xmas West Park έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε πολλές, χαρούμενες δραστηριότητες: το stage των Δήμων με μουσικές και χορούς από όλη την Ελλάδα, το νοσταλγικό καρουζέλ με τις κλασικές χριστουγεννιάτικες παραστάσεις, τον παιχνιδότοπο και το παγοδρόμιο για όλες τις ηλικίες, αλλά και ξεχωριστά happenings από street artists που «ξεφυτρώνουν» από κάθε γωνιά του Πάρκου.

Το ΔΕΗ Xmas West Park στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση είναι ανοικτό τις καθημερινές 17:00 – 22:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 – 22:00, με ελεύθερη είσοδο.

Το πλήρες πρόγραμμα όλων των δωρεάν εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.xmaswestpark.gr

Μεγάλος χορηγός είναι η ΔΕΗ και χορηγοί η ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ο AKTOR και η EUROBANK. Χορηγός επικοινωνίας είναι το μουσικό κανάλι MAD, το οποίο έχει αναλάβει και την καλλιτεχνική επιμέλεια.

«Πρεμιέρα» του 2026 με Ελένη Φουρέιρα, ZAF και DJ Bobito στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως

Ποιος είπε ότι η αλλαγή του χρόνου δεν μπορεί να μοιάζει με… video clip; Λάμψη και ρυθμός, θα είναι τα βασικά συστατικά του μεγάλου street party που θα στηθεί στο main stage του Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς από τις 23.00 μέχρι τα ξημερώματα.

Η εκρηκτική Ελένη Φουρέιρα θα παρουσιάσει ένα μοναδικό show με όλες τις dance επιτυχίες της, ο ZAF θα φέρει τις δικές του ραδιοφωνικές επιτυχίες και τη δυνατή σκηνική του παρουσία, ενώ ο DJ Bobito θα φροντίσει για το απόλυτο clubbing κλίμα πριν και μετά το countdown, σε μια βραδιά με φώτα, πυροτεχνήματα, δυνατή μουσική και χιλιάδες ανθρώπους να καλωσορίζουν το 2026 με την πιο γιορτινή διάθεση.

Νωρίτερα, από τις 5 το απόγευμα, μουσικοί του δρόμου γεμίζουν το Χωριό με ήχους και μελωδίες, εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία του Πεδίου του Άρεως και δημιουργούν μικρές, ζωντανές μουσικές σκηνές.

Οι εορταστικές μουσικές εκδηλώσεις όμως δεν σταματούν την Πρωτοχρονιά: το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 19.30 ο Νίκος Πορτοκάλογλου ερμηνεύει τα πιο αγαπημένα τραγούδια της 40χρονης πορείας του – ροκ, ποπ και έντεχνα κομμάτια που έχουν γράψει ιστορία, σε ένα ζεστό live που ταιριάζει ιδανικά σε μια μεγάλη βόλτα στο φωτισμένο Πεδίον του Άρεως.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 17:00, οι Μολυβένιοι Στρατιώτες, με τις ξεχωριστές ενορχηστρώσεις και τα εντυπωσιακά κοστούμια τους, παρελαύνουν στο Χωριό και κατακτούν κάθε γωνιά του, με κέφι και γιορτινούς ρυθμούς.

Στο main stage, στις 13:00, στις 4 Ιανουαρίου, ο Πάνος Μουζουράκης φέρνει το δικό του, ανατρεπτικό σύμπαν στην κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Με χιούμορ, αυτοσχεδιασμούς και όλες τις γνωστές του επιτυχίες, στήνει ένα χαλαρό, γιορτινό live που ταιριάζει ιδανικά με την οικογενειακή βόλτα στο πάρκο. Μουσική, γέλιο και χριστουγεννιάτικη διάθεση σε ένα μεσημέρι που δύσκολα ξεχνάς.

Εντυπωσιακοί ξυλοπόδαροι περιμένουν τους μικρούς μας φίλους λίγο αργότερα την ίδια ημέρα, στις 17.00, ενώ οι μουσικές εκδηλώσεις κλείνουν ανήμερα των Θεοφανίων στη 1 το μεσημέρι, με τη μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας και την καθιερωμένη συναυλία τους με πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και μελωδίες από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Ασφαλώς, το πνεύμα των εορτών δεν περιορίζεται μόνο στο main stage, αφού το απόλυτο εορταστικό τοπόσημο της πρωτεύουσας, προσφέρει στους επισκέπτες κάθε ηλικίας ποικίλες δραστηριότητες, με απόλυτη προσβασιμότητα και υψηλή ασφάλεια. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει το υπερσύγχρονο παγοδρόμιο – το καλύτερο και μεγαλύτερο που έχει στηθεί στην Ελλάδα – τα μεγάλα πολύχρωμα καρουζέλ που υπόσχονται στιγμές παιχνιδιού και ανεμελιάς, μια γευστική γωνιά για λεπτά γούστα με παραδοσιακά ποτά και εδέσματα των ημερών, καθώς και καλαίσθητα ξύλινα σπιτάκια, από τα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι επίσης οι δραστηριότητες που προσφέρονται με τη στήριξη των εταίρων της Περιφέρειας.

Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως είναι ανοικτό έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για όλους, από τις 16.30 έως τις 22.00 τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί έως τις 22:00.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://xmasvillageattica.gr.

Μεγάλος χορηγός είναι η Protergia και χορηγοί η Cosmote Telekom, η ΕΥΔΑΠ, η Snappi και το RELEASE ATHENS FESTIVAL. Χορηγός επικοινωνίας είναι το μουσικό κανάλι MAD, το οποίο έχει αναλάβει και την καλλιτεχνική επιμέλεια.