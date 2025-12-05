Πέθανε 84χρονος στην Ευελπίδων – Δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα Παρασκευή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ένας ηλικιωμένος άνδρας. Πρόκειται για έναν 84χρονο ο οποίος ήταν κατηγορούμενος σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες κατηγορούνταν για σωματικές βλάβες σε βάρος του γαμπρού του, επειδή ο δεύτερος δεν τον άφηνε να βλέπει την εγγονή του.

Ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης και έφτασε μέχρι το σημείο της απολογίας του, ενώ έγινε προσπάθεια και για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, κάτι που όμως δεν ήθελε ο γαμπρός του.

Η έδρα του δικαστηρίου αποσύρθηκε για να προτείνει στη συνέχεια ο εισαγγελέας, όταν όμως ανέβηκε πάλι, ήδη είχαν ξαπλώσει τον ηλικιωμένο ο οποίος μέσα σε σε τρία λεπτά πέθανε.

Οι αρχές ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ αλλά ήταν ήδη αργά.