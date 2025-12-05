Πέθανε 84χρονος στην Ευελπίδων – Δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία

  • Ένας 84χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα Παρασκευή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία.
  • Ο ηλικιωμένος κατηγορούνταν για σωματικές βλάβες σε βάρος του γαμπρού του, επειδή ο τελευταίος δεν τον άφηνε να βλέπει την εγγονή του.
  • Ο θάνατος επήλθε μέσα σε τρία λεπτά κατά τη διάρκεια της εκδίκασης, με το ΕΚΑΒ να ειδοποιείται αλλά να φτάνει δυστυχώς αργά.
Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα Παρασκευή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ένας ηλικιωμένος άνδρας. Πρόκειται για έναν 84χρονο ο οποίος ήταν κατηγορούμενος σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες κατηγορούνταν για σωματικές βλάβες σε βάρος του γαμπρού του, επειδή ο δεύτερος δεν τον άφηνε να βλέπει την εγγονή του.

Ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης και έφτασε μέχρι το σημείο της απολογίας του, ενώ έγινε προσπάθεια και για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, κάτι που όμως δεν ήθελε ο γαμπρός του.

Η έδρα του δικαστηρίου αποσύρθηκε για να προτείνει στη συνέχεια ο εισαγγελέας, όταν όμως ανέβηκε πάλι, ήδη είχαν ξαπλώσει τον ηλικιωμένο ο οποίος μέσα σε σε τρία λεπτά πέθανε.

Οι αρχές  ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ αλλά ήταν ήδη αργά.

