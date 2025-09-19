Περίπτερα… υπό εξαφάνιση: 6.300 «λουκέτα» σε 15 χρόνια – Γιατί κλείνουν, πού κυμαίνονται τα ενοίκια

Τα περίπτερα, το άλλοτε spot της καθημερινότητάς μας προκειμένου να προμηθευόμαστε τσίχλες, εφημερίδες, περιοδικά, τσιγάρα και όχι μόνο, περνούν περίοδο βαθιάς κρίσης.

Την τελευταία 15ετία έχουν κλείσει περίπου 6.300 περίπτερα. Το 2010 υπήρχαν 9.000 περίπτερα και πλέον κοντά στα 4.000. Οι απανωτές κρίσεις είναι μία από τις βασικές αιτίες των απανωτών «λουκέτων», όπως και ο ανταγωνισμός που δέχονται τα περίπτερα από τα μίνι μάρκετ και τα σούπερ μάρκετ.

Εκπρόσωποι του κλάδου λένε ότι τα περισσότερα έχουν κλείσει σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Ένα ενοίκιο μπορεί να ξεκινά από 300 ευρώ έως 3.000 ευρώ. Αυτό εξαρτάται από την «πιάτσα», το σημείο, όπου βρίσκεται και το προφίλ του εκάστοτε περιπτερά.

