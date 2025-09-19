Περίπτερα… υπό εξαφάνιση: 6.300 «λουκέτα» σε 15 χρόνια – Γιατί κλείνουν, πού κυμαίνονται τα ενοίκια

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

περίπτερο

Τα περίπτερα, το άλλοτε spot της καθημερινότητάς μας προκειμένου να προμηθευόμαστε τσίχλες, εφημερίδες, περιοδικά, τσιγάρα και όχι μόνο, περνούν περίοδο βαθιάς κρίσης.

Την τελευταία 15ετία έχουν κλείσει περίπου 6.300 περίπτερα. Το 2010 υπήρχαν 9.000 περίπτερα και πλέον κοντά στα 4.000. Οι απανωτές κρίσεις είναι μία από τις βασικές αιτίες των απανωτών «λουκέτων», όπως και ο ανταγωνισμός που δέχονται τα περίπτερα από τα μίνι μάρκετ και τα σούπερ μάρκετ.

Εκπρόσωποι του κλάδου λένε ότι τα περισσότερα έχουν κλείσει σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Ένα ενοίκιο μπορεί να ξεκινά από 300 ευρώ έως 3.000 ευρώ. Αυτό εξαρτάται από την «πιάτσα», το σημείο, όπου βρίσκεται και το προφίλ του εκάστοτε περιπτερά.

Δείτε το βίντεο του Action24:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μετά τα επεισόδια ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέπτεται σήμερα το νοσοκομείο Δράμας

Βουλώνει μόνο το ένα ρουθούνι; Γιατρός εξηγεί τους λόγους και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ: Νέες εντάξεις στο καθεστώς από την 1η Οκτωβρίου – Ποιες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες αφ...

ΟΤΕ: Υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες για την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications

Η Microsoft προειδοποιεί 200 εκατομμύρια χρήστες Windows – Μην ενημερώσετε τον υπολογιστή σας

Γυναίκα σοκαρίστηκε όταν η γατούλα που τάιζε «εξαφανίστηκε» – Τι κατέγραψε κάμερα ασφαλείας
περισσότερα
11:39 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Δίπλωμα οδήγησης: Πότε καταργούνται τα παλιά – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Το νέο δίπλωμα οδήγησης σε μορφή κάρτας θα πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να αποκτήσουν όσοι ο...
11:32 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τράπεζα Θεμάτων: Εμπλουτίζεται με 210 νέα θέματα – Νέα διδακτικά εργαλεία στη διάθεση των εκπαιδευτικών

Νέα, αναβαθμισμένα διδακτικά εργαλεία, όπως είναι η διαδικτυακή πύλη Skills4Life, η Tράπεζα Θε...
11:19 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων ο 18χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 13χρονου στις Συκιές

Να αφεθεί ελεύθερος με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσ...
11:11 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Πειραιάς: Επίθεση σε γυναίκα μέσα σε κατάστημα

Επίθεση δέχθηκε ηλικιωμένη γυναίκα μέσα σε κατάστημα επί των οδών Παλαμηδίου και Λακωνίας στον...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος