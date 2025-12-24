Πειραιάς: Συνελήφθη 36χρονος Τούρκος για διακίνηση ναρκωτικών 

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών στον Πειραιά κατάφεραν χθες το βράδυ οι αρχές, με τη σύλληψη ενός 36χρονου Τούρκου, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του Νόμου 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με αξιοποίηση πληροφοριών και διακριτική παρακολούθηση. Με παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι λιμενικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 36χρονου και στο δίκυκλο όχημά του, με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών από το Λιμενικό Σώμα.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:

Πέντε νάιλον συσκευασίες που φέρονται να περιέχουν κοκαΐνη, συνολικού βάρους 60,9 γραμμαρίων.

Μία πλαστική συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 23 γραμμαρίων.

Πλήθος αναβολικών ουσιών σε δισκία και αμπούλες.

Χρηματικό ποσό 19.500 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, μία ζυγαριά ακριβείας και το δίκυκλο όχημα.

Τα ναρκωτικά θα σταλούν για εργαστηριακή ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ το χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.