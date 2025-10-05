Πειραιάς: Συναγερμός για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική νωρίς το πρωί της Κυριακής (5/10) για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκατάσταση στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Χαλκίδος από άγνωστη προς το παρόν αιτία.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ αναφέρθηκαν μικρές υλικές ζημιές χωρίς αναφορές για τραυματίες.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε κατοικία στον Πειραιά Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2025

Για το συμβάν διενεργεί προανάκριση το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.