Πάτρα: Την Τρίτη απολογείται ο 40χρονος καθηγητής που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

Την προσεχή Τρίτη (11/11) αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος καθηγητής σε ειδικό σχολείο στην περιοχή της Πάτρας, που συνελήφθη κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία.

O 40χρονος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, την προσεχή Τρίτη.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που έκανε την περασμένη Πέμπτη μία 15χρονη μαθήτρια και ο πατέρας της. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, σύμφωνα με την καταγγελία, το πρωί της ίδιας ημέρας, ο 40χρονος καθηγητής βρισκόταν στην τάξη με την ανήλικη μαθήτρια και φέρεται να την πήρε αγκαλιά, να της χάιδεψε τα μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα της έδειχνε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του, ηλικίας 5 και 7 ετών, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού αντίστοιχα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καθηγητής ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως κατά λάθος είδε η νεαρή μαθήτρια τις φωτογραφίες αυτές, καθώς τους έδειχνε άλλο φωτογραφικό υλικό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έγινε έρευνα και στο σπίτι του σε κωμόπολη της Κορινθίας, όπου ζούσε με την οικογένειά του. Εκεί οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών εντόπισαν και κατάσχεσαν δυο σκληρούς δίσκους και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία μεταφέρθηκαν για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας, όπως και το κινητό του τηλέφωνο.