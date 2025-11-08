Πάτρα: Την Τρίτη απολογείται ο 40χρονος καθηγητής που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Την προσεχή Τρίτη (11/11) αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος καθηγητής σε ειδικό σχολείο στην περιοχή της Πάτρας, που συνελήφθη κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία.

O 40χρονος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, την προσεχή Τρίτη.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που έκανε την περασμένη Πέμπτη μία 15χρονη μαθήτρια και ο πατέρας της. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, σύμφωνα με την καταγγελία, το πρωί της ίδιας ημέρας, ο 40χρονος καθηγητής βρισκόταν στην τάξη με την ανήλικη μαθήτρια και φέρεται να την πήρε αγκαλιά, να της χάιδεψε τα μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα της έδειχνε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του, ηλικίας 5 και 7 ετών, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού αντίστοιχα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καθηγητής ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως κατά λάθος είδε η νεαρή μαθήτρια τις φωτογραφίες αυτές, καθώς τους έδειχνε άλλο φωτογραφικό υλικό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έγινε έρευνα και στο σπίτι του σε κωμόπολη της Κορινθίας, όπου ζούσε με την οικογένειά του. Εκεί οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών εντόπισαν και κατάσχεσαν δυο σκληρούς δίσκους και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία μεταφέρθηκαν για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας, όπως και το κινητό του τηλέφωνο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ύπουλος τρόπος που χρησιμοποιούν οι ψυχοπαθείς τις αγκαλιές για να ελέγχουν τους συντρόφους τους

Ο Άντονι Χόπκινς προκαλεί με τις δηλώσεις του: «Η σύζυγός μου νομίζει ότι έχω αυτισμό – Όλα είναι ανοησίες»

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πληρωμή πριν από την Black Friday – Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα

Τέλος Νοεμβρίου ο Νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Βρείτε το αποτέλεσμα σε 25 δευτερόλεπτα

Πώς να εμφανίσετε την οθόνη του Android σας στην τηλεόραση εύκολα και γρήγορα
περισσότερα
18:24 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Πάτρα: Φωτιά στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων

Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (8/11) στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων που βρί...
18:16 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Εύβοια: Τζιπ τούμπαρε σε κεντρικό δρόμο, ένας τραυματίας

Τροχαίο με έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (8/11) στην Εύβοια. Σύμφωνα με π...
17:58 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Συνέδριο ΚΕΔΕ: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το ψήφισμα – Το πλαίσιο διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων

Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ...
17:42 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Ξεκίνησε ο πρώτος αγώνας – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Στους ρυθμούς του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου κινείται η Αθήνα, με τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα