Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας για τον βιασμό ανήλικης σε συγγενικό της σπίτι – Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης με θύμα ανήλικη συνέβη στην Πάτρα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την παρουσία της ανήλικης σε σπίτι συγγενικού της προσώπου και, σύμφωνα με την αστυνομία, προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το μεσημέρι της Δευτέρας 25/8, ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε σπίτι συγγενικού προσώπου της. Εκμεταλλευόμενος τη στιγμή που η κοπέλα ήταν μόνη της, φέρεται να την προσέγγισε και με χρήση σωματικής βίας να τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Η ανήλικη εξετάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για βιασμό και προσβολή γενετησίας αξιοπρέπειας ανήλικης.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς χθες το μεσημέρι, βρισκόμενος σε οικία συγγενικού προσώπου ανήλικης κοπέλας, την προσέγγισε τη στιγμή που ήταν μόνη της και με την άσκηση σωματικής βίας τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Η ανήλικη εξετάσθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου και παραγγέλθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., , σύμφωνα με το Pelop.gr.