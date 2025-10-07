Πάτρα: «Λαβράκι» έβγαλε ο έλεγχος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Εντοπίστηκε μέχρι και αυτοσχέδιο σπαθί

«Λαβράκι» έβγαλε ο έλεγχος σωφρονιστικών υπαλλήλων των φυλακών Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, κατόπιν έρευνας σε θαλάμους των φυλακών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αυτοσχέδιο σπαθί, ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι και τρία αυτοσχέδια σουβλιά.

Όπως προέκυψε δράστης είναι ένας 30χρονος Αιγύπτιος, έγκλειστος των φυλακών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων από τις Αστυνομικές Αρχές Δυτικής Αχαΐας, ενώ την υπόθεση χειρίζεται ήδη ο αρμόδιος εισαγγελέας.