Πάτρα: Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 8χρονη που τραυματίστηκε στο μοιραίο τροχαίο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Παίδων της Πάτρας, η 8χρονη που τραυματίστηκε ελαφρά στο μοιραίο τροχαίο που στοίχιζε τη ζωή στη γιαγιά της, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/8) στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, στο ύψος της οδού Μαξίμου, όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού παρέσυρε την ηλικιωμένη γυναίκα και την εγγονή της, με αποτέλεσμα η πρώτη να χάσει τη ζωή της και το κορίτσι να τραυματιστεί.

Φέρεται να ξεκίνησε με κόκκινο

Σύμφωνα με το flamis.gr, το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός της μηχανής φέρεται να ξεκίνησε από το φανάρι αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, υπάρχει καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα ότι ο οδηγός παραβίασε το κόκκινο φανάρι, κάτι που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Η γυναίκα φέρεται να διέσχιζε κάθετα τον δρόμο κρατώντας από το δεξί χέρι τη μικρή εγγονή της, προερχόμενη από το πάρκο προς τη νησίδα. Η μηχανή χτύπησε πρώτα τη γιαγιά, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα, ενώ το κοριτσάκι τραυματίστηκε, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μηχανή βρέθηκε σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, ενώ ο οδηγός της έπεσε αλλά τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσε πλήθος κόσμου, ενώ η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος

Δείτε βίντεο και φωτό από το σημείο