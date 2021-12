Παρθένα Κουτμερίδου: Η συγκινητική ανάρτηση του αδελφού της και η αφιέρωση

Η Παρθένα Κουτμερίδου έφυγε από τη ζωή έπειτα από σκληρή μάχη που έδωσε με τον κορονοϊό, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Ο αδελφός της, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, είχε νοσήσει και ο ίδιος από κορονοϊό πριν από ένα χρόνο. Πριν από λίγο καιρό, ο Θεόδωρος Κουτμερίδης είχε κάνει μία πολύ συγκινητική ανάρτηση, όταν έτρεξε στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και αφιέρωσε το μετάλλιό του στην αδελφή του και στο νεογέννητο μωρό της.

«Πριν από ένα χρόνο είχα νοσήσει με COVID και πνευμονία. Σήμερα έτρεξα τον αυθεντικό μαραθώνιο στην Αθήνα. Σχεδίαζα να τρέξω για την αείμνηστη μητέρα μου, Ελπίδα, η οποία πολέμησε με αξιοπρέπεια τον καρκίνο του μαστού και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών. Ζει με τους αγγέλους από το 2013.

Αλλά η ζωή είναι τόσο απρόβλεπτη που κατέληξα να τρέχω σε αυτόν τον αγώνα για την αδερφή μου και το νεογέννητό της, που γεννήθηκε στην εντατική. Η αδερφή μου, η Πάττυ, παλεύει για τη ζωή της, τον πραγματικό μαραθώνιο. Έτσι, αυτό (το μετάλλιο) είναι για εκείνη, για το μωρό της και για τη μητέρα της – τρεις ξεχωριστές γυναίκες στη ζωή μου» είχε γράψει στην ανάρτησή του στο Twitter.

A year ago I was down with COVID and pneumonia, today I ran the authentic marathon in Athens. I was planning to run for my late mother, Elpida, who has fought breast cancer with dignity and passed away at the age of 51. She lives with angels since 2013. 1/3 pic.twitter.com/1m9AyNOGHI

But life is so unpredictable that I ended up running this race for my sister and her newborn who was born in intensive care. My sister, Patty, is fighting for her life, the real marathon. So, this is for her, for her baby and for her mother – three special women in my life. 2/3 pic.twitter.com/80LQAfBKHw

— Theo Koutmeridis (@TheoKoutmeridis) November 14, 2021