Πάρος: «Θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει, να βγει να πει δημόσια συγγνώμη» λέει ο 71χρονος που δέχτηκε επίθεση από τον οδηγό ταξί – ΒΙΝΤΕΟ

«Θα μπορούσε να με έχει σκοτώσει» ανέφερε μεταξύ άλλων ο 71χρονος υπάλληλος σε εταιρεία ενοικίασης οχημάτων για την επίθεση που δέχθηκε από οδηγό ταξί στην Πάρο.

«Με χτύπησε στα μάτια δύο-τρεις φορές, μου έδωσε μπουνιές. Φοβήθηκα, θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει. Μου έχει αφήσει σημάδια στο πρόσωπο και στο χέρι έχω μελανιές και τώρα με πονάει το σβέρκο και τα μάτια» είπε ο ηλικιωμένος μιλώντας στον Alpha, δείχνοντας τα τραύματα που του προκάλεσε ο οδηγός ταξί κατά τη διάρκεια του καβγά. «Βέβαια φοβήθηκα. Μπορούσε να με είχε σκοτώσει αυτός. Με την τρέλα που πούλαγε» συνέχισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό ξεκίνησε όταν μία τουρίστρια από το Βέλγιο επέστρεψε μία γουρούνα που είχε νοικιάσει. Η αλυσίδα στον χώρο ήταν κατεβασμένη, οπότε η γυναίκα σταμάτησε προσωρινά μπροστά. Τότε, σύμφωνα με τον ηλικιωμένο ξέσπασε μία πρώτη ένταση, αλλά όχι ανάμεσα στους δύο άντρες.

«Ήρθαν οι τουρίστες να βάλουν τη γουρούνα μέσα, εγώ κατέβηκα για να ανοίξω την αλυσίδα για να μπούνε. Αυτός ήταν κάπου εδώ και έσπρωχνε τη Βελγίδα. Της είπε να πετάξει τη γουρούνα έξω, την έσπρωξε και μόλις με είδε άρχισε και φώναζε» ανέφερε.

«Τον πέταξε πάνω στο όχημα. Τον τραβούσε από τον λαιμό και τον γρονθοκοπούσε στο πρόσωπο και το κεφάλι», λέει μία μάρτυρας. Σύμφωνα με την ίδια, ο οδηγός ταξί επιτέθηκε λεκτικά αρχικά στη γυναίκα με χυδαιότητα, την έσπρωχνε και την έχει γδάρει στο χέρι.

«Εγώ τον χτύπησα σε άμυνα»

Αναφορικά με τον ισχυρισμό του οδηγού του ταξί ότι εκείνος του επιτέθηκε πρώτος, ο 71χρονος ανέφερε: «Α, ναι; Τότε λοιπόν να καταλάβω πώς με άρπαξε από τον λαιμό και με έριξε κάτω. Εγώ τον χτύπησα σε άμυνα. Θα με είχε αποτελειώσει. Έτσι όπως με είχε στον λαιμό. Τι άλλο να έκανα; Να τον άφηνα; Αμύνθηκα. Αυτό έκανα».

Μήνυση

Ο ηλικιωμένος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του οδηγού ταξί ενώ για την υπόθεση έχει κινηθεί αυτεπάγγελτα η διαδικασία και σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

«Έκανα μήνυση κατέθεσα τα χαρτιά του γιατρού όλα. Με χτύπησε στα μάτια, δυο τρεις φορές, μου έδωσε μπουνιές. Κι εκεί άρχισα τον χτύπαγα» ανέφερε.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο ο οδηγός ταξί έχασε τη δουλειά του, ενώ και ο σύλλογος ταξί Πάρου καταδίκασε δημόσια τη βίαιη συμπεριφορά, ξεκαθαρίζοντας ότι τέτοιες εικόνες δεν αντιπροσωπεύουν τον κλάδο.

«Ήρθε χθες βράδυ και μου ζήταγε συγγνώμη, του είπα, όχι, δεν το κάνω. Δεν σου δίνω συγγνώμη με τίποτα. Πρώτα θα βγεις στα κανάλια να ζητήσεις συγγνώμη στην Πάρο».