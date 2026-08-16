Πένθος για τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο – Πέθανε ο αδελφός του, Σωτήρης, σε ηλικία 71 ετών

Πέθανε το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου σε ηλικία 71 ετών ο δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, αδελφός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας και άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Αίγιο, όπου είχε εγκατασταθεί έχοντας απομακρυνθεί από την ενεργό δημοσιογραφική δράση.

Ποιος ήταν ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος γεννήθηκε το 1955 και ακολούθησε για αρκετές δεκαετίες τη δημοσιογραφία, έχοντας παρουσία σε διαφορετικά μέσα ενημέρωσης. Εργάστηκε στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, αλλά και στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Μεγάλωσε στην Αθήνα και διαμόρφωσε τη δική του επαγγελματική πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, παράλληλα με τον αδελφό του, Μάκη Τριανταφυλλόπουλο.

Σημαντικό μέρος της διαδρομής του ήταν η ΕΡΤ, όπου εργάστηκε ως δημοσιογράφος και στέλεχος στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια της πορείας του ασχολήθηκε με την παρουσίαση και την επιμέλεια ενημερωτικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκπομπών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το δημοσιογραφικό αντικείμενο.

Παράλληλα, συνεργάστηκε με εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες, συμμετέχοντας και σε έρευνες και ρεπορτάζ κοινωνικού περιεχομένου.

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από την ενεργό δημοσιογραφία εξαιτίας των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε επιλέξει να ζει στο Αίγιο, όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Ο θάνατός του αφήνει ένα μεγάλο κενό στους ανθρώπους που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, ενώ ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι ώρες για την οικογένειά του.