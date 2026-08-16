Μεσολόγγι: Φωτιά σε αγροτική έκταση στη Λεύκα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά ξέσπασε πριν απο λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λεύκα Μεσολογγίου.

Η φωτιά καίει καλάμια, χωρίς να απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Επί τόπου βρίσκονται και υδροφόρες ΟΤΑ.