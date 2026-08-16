Μεσολόγγι: Φωτιά σε αγροτική έκταση στη Λεύκα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε Κυριακή το απόγευμα σε αγροτική έκταση στη Λεύκα Μεσολογγίου, καίγοντας καλάμια χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με πεζοπόρο ομάδα, 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη, με συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

πυροσβεστική
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σήμερα Κυριακή το απόγευμα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λεύκα Μεσολογγίου.
  • Η φωτιά καίει καλάμια, χωρίς να απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Επί τόπου βρίσκονται και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε πριν απο λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λεύκα Μεσολογγίου.

Η φωτιά καίει καλάμια, χωρίς να απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Επί τόπου βρίσκονται και υδροφόρες ΟΤΑ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ