Πανελλήνιες 2026: Τι ώρα θα ανακοινωθούν αύριο οι βαθμολογίες

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 για Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) θα ανακοινωθούν αύριο, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, μετά τις 13:00. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους σε όλα τα σχολεία, στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου, καθώς και μέσω SMS, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αύριο, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, μετά τις 13:00, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
  • Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τις βαθμολογίες τους στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, καθώς και στην ειδική ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον κωδικό τους.
  • Η βαθμολογία θα σταλεί και με SMS σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση. Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις για τα ειδικά μαθήματα και την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι αύριο, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, μετά τις 13:00 θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Τέλος, οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς και για την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου μετά την ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.).

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