Βουλή – Κουτσούμπας: Ο οργανωμένος λαός έχει τον δρόμο της διεκδίκησης και του αγώνα, με το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή

Με αναφορά στις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις που γίνονται σήμερα σε πολλούς κλάδους ξεκίνησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, την ομιλία του στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ υπογράμμισε ότι αυτές οι κινητοποιήσεις και άλλες που θα ακολουθήσουν μέσα στο καλοκαίρι, όπως και το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ είναι το πραγματικά ελπιδοφόρο απέναντι στην αναμονή για «λύση» από παλιούς και νέους «σωτήρες».

Όπως είπε «ο οργανωμένος λαός έχει έναν δρόμο μπροστά του, τον δρόμο της διεκδίκησης και του αγώνα, με το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή, για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, για να πάρει μια ανάσα ο λαός».

Στηλίτευσε τις «κοστολογημένες» προτάσεις της κυβέρνησης και όλων των άλλων κομμάτων, που θεωρούν «δεδομένο ότι πρέπει να τηρείται ο στενός κορσές της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις λαϊκές ανάγκες». «Κοστολογείτε τις προτάσεις σας με δεδομένο ότι φέτος η Ελλάδα θα δώσει 600 εκατ. ευρώ στρατιωτική βοήθεια στο καθεστώς Ζελένσκι, ότι θα εκτινάσσονται οι ΝΑΤΟϊκές πολεμικές δαπάνες, που για το 2025 έφτασαν τα 7 δισ. ευρώ!», ανέφερε.

Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «ανακούφιση για τον λαό δεν αποτελούν οι ατέρμονες δόσεις αποπληρωμής των χρεών, δόσεις που τον καθιστούν υποχείριο του αστικού κράτους και των τραπεζών, αλλά το γιγαντιαίο κούρεμα των χρεών για το οποίο πρέπει να πληρώσει το εχθρικό, για τον λαό, αυτό κράτος, οι τράπεζες, γενικότερα το κεφάλαιο. Αποτελεί ανακούφιση η πρόταση νόμου που έχει επανειλημμένα καταθέσει το ΚΚΕ και την οποία απέρριψε τόσο η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ όσο και αυτή του Τσίπρα παλιότερα».

«Για τα χρωστούμενα όμως των τραπεζών, των εφοπλιστών και άλλων, κύριοι της ΝΔ, δεν λέτε κουβέντα. Όλοι αυτοί, μπορούν βέβαια να απολαμβάνουν αναβαλλόμενους φόρους, φοροαπαλλαγές και συνταγματικά κατοχυρωμένες. Μάλιστα μετά τους εφοπλιστές ετοιμάζετε να κατοχυρώσετε συνταγματικά και την φοροασυλία των στρατηγικών επενδυτών» σημείωσε, στη συνέχεια.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε πως «τα νέα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν έχουν ανάγκη από επιδόματα, αλλά από φτηνή λαϊκή στέγη. Κι αυτό σημαίνει σχεδιασμό με ευθύνη του κράτους, επαναλειτουργία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), αξιοποίηση του αποθέματος των κρατικών κτιρίων για τις ανάγκες των εργαζομένων και της νεολαίας».

Κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει λύση τώρα, στο θέμα των φοιτητικών εστιών «με αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ιδρυμάτων και άλλων κτιρίων ή οικοπέδων του δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών, για την δημιουργία νέων εστιών με ευθύνη του κράτους, χωρίς ΣΔΙΤ και ενοίκια. Με επισκευή και ανακαίνιση όλων των παλιών εστιών με κρατική δαπάνη».

«Ανάσα στις λαϊκές οικογένειες από την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις μπορούν να δώσουν οι διεκδικήσεις του εργατικού-λαϊκού κινήματος, οι προτάσεις που έχει καταθέσει εδώ μέσα στη Βουλή το ΚΚΕ» είπε και εξήγησε:

-την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης,

-των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα,

-την κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας,

-την επαναλειτουργία όλων των λιγνιτικών μονάδων και την ενίσχυση των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων,

-παράλληλα με την υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ικανοποιητικές αυξήσεις στους μισθούς.

Γιατί, για να κερδίσει κάτι ο εργαζόμενος λαός πρέπει να χάσουν από τα κέρδη τους οι μεγάλοι όμιλοι και αυτό μπορεί να το επιβάλει ο ίδιος ο λαός με τις διεκδικήσεις του, με τον αγώνα του, με τις επιλογές του».

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, τόσο η κυβέρνηση όσο και η «βολική αντιπολίτευση» έχουν ευθύνες για το «έγκλημα της ανατίναξης των εκσκαφέων στη Μαυροπηγή», προσθέτοντας ότι «γι’ αυτό το έγκλημα θα λογοδοτήσετε, κύριοι της κυβέρνησης, αλλά και εσείς κύριοι της βολικής αντιπολίτευσης που η μόνη σας διαφορά είναι, όχι αν θα ανάψει το φιτίλι, αλλά το πόσο γρήγορα θα καεί».

Για την απόφαση του Αρείου Πάγου

Πριν αναφερθεί στην απόφαση του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες «παρέχει συστηματικά στήριξη στις τράπεζες, τα funds και τους servicers. Μια στήριξη προκλητική, απέναντι στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τα οποία σε συνδυασμό με το νέο ράλι αυξήσεων των τιμών, αντιμετωπίζουν συνθήκες ασφυξίας».

«Στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν χωράνε πολλές ερμηνείες. Είναι ξεκάθαρη. Έχει αναδρομική ισχύ και οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο οφειλόμενο κεφάλαιο. Αυτό άλλωστε είχε ζητήσει, θυμάστε, με τροπολογία του το ΚΚΕ από τον Ιούλιο του 2024. Μία τροπολογία την οποία απέρριψε η κυβέρνησή σας ενώ και τα άλλα κόμματα της βολικής σας αντιπολίτευσης κατέφυγαν στο “δικαίωμα της σιωπής”!» είπε και πρόσθεσε:

«Εμείς λέμε καθαρά πως η αναδρομικότητα της απόφασης πρέπει να οδηγήσει στην απομείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται. Για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού. Και για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση, λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλλουν τους υπέρογκους τόκους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και servicers, να ξανανοίξουν οι υποθέσεις τους» πρόσθεσε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε:

«Το κόστος αυτό πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους servicers. Εσείς, προβλέπετε ότι το κόστος θα καλυφθεί μέσω του Δημοσίου, δηλαδή πάλι από χρήματα των φορολογουμένων. Για άλλη μια φορά φορτώνετε με βάρη τις πλάτες του λαού για να την βγάλουν καθαρή τα κέρδη των τραπεζών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ