Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Παραλύει ξανά η χώρα με την 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ και του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας για τις 14 Οκτωβρίου, την ημέρα συζήτησης του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας. Στην απεργία θα συμμετάσχουν τα συνδικάτα εργαζομένων στις συγκοινωνίες της Αθήνας με στάσεις εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ.

Στην απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας και στο συλλαλητήριο που αυτό οργανώνει στο Σύνταγμα στις 11 π.μ., καλεί η ΓΣΕΕ.

Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ημερο/35ωρο

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές – Κατάργηση της εισφοράς 2% – Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους

Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου

Τα αιτήματα της ΓΣΕΕ

Ενάντια στο 13ωρο και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των όρων εργασίας

Για την πλήρη αποκατάσταση πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, του μόνου δρόμου για τη ριζική βελτίωση των όρων εργασίας και αμοιβής των εργαζόμενων

Για τη μείωση του ωραρίου εργασίας

Ποιοι συμμετέχουν

Απόφαση για απεργία έχουν ήδη πάρει τα Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Πάτρας, Λάρισας, Εύβοιας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Αγρινίου, Λευκάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιά – Ιθάκης, Ημαθίας, Λέσβου, Σάμου, Β. Δωδεκανήσου, Τρικάλων, Κορίνθου, Χανίων, Φωκίδας.

Οι Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων – Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου – Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Λογιστών, Σιδηροδρομικών (με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της), Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ). Στην ίδια κατεύθυνση, αποφάσεις έχουν πάρει εκατοντάδες πρωτοβάθμια επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία.

Η ανακοίνωση των σωματείων της ΣΤΑΣΥ για την απεργία

Οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ θα συμμετέχουν στην απεργία με στάσεις εργασίας την 14η Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ θα πραγματοποιούν δρομολόγια από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 17:00 το απόγευμα. Η προαναφερθείσα απόφαση ελήφθη με κοινή ανακοίνωση των εννέα σωματείων εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ.

«Η Κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και της ελεύθερης κατάτμησης της κανονικής άδειας, δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας» αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους. Οι μισθωτοί στην Ελλάδα ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά καταπόνηση και σωματική εξουθένωση».

Τα σωματεία λένε όχι

στο 13ώρο

στην κατάτμηση των αδειών

στην εκ περιτροπής εργασία

στις απολύσεις express

Διεκδικούν

Άμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του Νομοσχεδίου

Μείωση του εβδομαδιαίου εργασιακού ωραρίου όπως ήδη εφαρμόζεται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με πραγματικές αυξήσεις στους εργαζόμενους

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε της συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία, συνεπώς αναμένονται ακυρώσεις στα δρομολόγια των τρένων, συμπεριλαμβανομένου του προαστιακού της Αθήνας. Αναμένονται οι αποφάσεις για λεωφορεία και τρόλεϊ.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Σε 24ωρη παναττική απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Από την κινητοποίηση, που θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα λήξει στις 23:59 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας αναμένεται να επηρεαστούν οι απόπλοι πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής.

Συμμετέχουν και τα ρυμουλκά

Στην 24ωρη παναττική απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών είναι ανέφικτοι οι ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΠΡΝ, η απόφαση για συμμετοχή ελήφθη ομόφωνα, ως αντίδραση στη συνεχιζόμενη κωλυσιεργία των εργοδοτικών ενώσεων για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το σωματείο κάνει λόγο για παράνομη υπεραπασχόληση πληρωμάτων και καθυστερήσεις στην τροποποίηση του ΠΔ 141, ενώ ζητά την απόσυρση του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου, διεκδικώντας 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.