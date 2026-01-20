Νάξος: Θρίλερ με πτώμα άνδρα στην Πορτάρα

Συναγερμός στη Νάξο μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (20/1) στη θαλάσσια περιοχή της Πορτάρας στη Νάξο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ένας περαστικός αντιλήφθηκε το πτώμα να επιπλέει στη θάλασσα και άμεσα ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα και την Αστυνομία.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε επιχείρηση για την προσέγγιση και την ανάσυρση του πτώματος, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, το οποίο κατάφερε να φτάσει στο σημείο όπου βρισκόταν ο νεκρός άνδρας.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ανάσυρσης, το ιδιωτικό σκάφος κατευθύνθηκε στη μικρή προβλήτα του νησιού. Εκεί, με τη βοήθεια ανδρών του Λιμενικού, η σορός μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και εν συνεχεία στο νοσοκομείο Νάξου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών, γερμανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να διέμενε μόνιμα στη Νάξο.

Αναμένεται να γίνει η ταυτοποίηση της σορού, αλλά και νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου του άνδρα.