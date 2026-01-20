Δανία: «Make America Go Away» – Ξεπούλησε το κόκκινο καπελάκι του μπέιζμπολ που χλευάζει το σλόγκαν του Τραμπ

Ένα κατάστημα ενδυμάτων στην Κοπεγχάγη λάνσαρε ένα κόκκινο καπελάκι του μπέιζμπολ ως απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, συμβολίζοντας την αλληλεγγύη της Δανίας στη Γροιλανδία, καθώς εντείνονται οι διαμαρτυρίες για την απαίτηση του Αμερικανού Προέδρου να «αγοράσει» το τεράστιο, αυτοδιοικούμενο νησί της Αρκτικής.

Τα κόκκινα καπελάκια μοιάζουν με εκείνα που φορούν οι υποστηρικτές του Τραμπ αλλά το σλόγκαν τους διαφέρει σημαντικά: αν και σχηματίζει το αρκτικόλεξο MAGA του Ρεπουμπλικάνου, μεταφράζεται: «Κάντε την Αμερική να φύγει από εδώ» (Make America Go Away). Ένα δεύτερο σύνθημα δηλώνει ότι η Αμερική είναι «Ήδη Μεγάλη».

Ο συνιδιοκτήτης του καταστήματος, Μίχαελ, είπε ότι τα καπελάκια έμεναν απούλητα επί μήνες αλλά ξαφνικά έγιναν πολύ δημοφιλή. «Είχαμε καμιά εκατοστή στην αρχή», είπε ο έμπορος που απέφυγε να αποκαλύψει το επώνυμό του.

Ο συνεταίρος του και κύριος ιδιοκτήτης, Γέσπερ Ράμπε Τόνεσεν, ήταν εκείνος που επινόησε ένα από τα σλόγκαν, το Nu det NUUK, ένα λογοπαίγνιο που στα δανέζικα ακούγεται σαν «Nu det nok», που σημαίνει «Φτάνει πια», αλλά στη θέση του nok χρησιμοποιείται η λέξη «Νούουκ», δηλαδή η ονομασία της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας. Όπως είπε, μοίρασε 300 καπελάκια σε μια διαδήλωση που έγινε στην Κοπεγχάγη το Σάββατο.

Το Σαββατοκύριακο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Κοπεγχάγη και τη Νούουκ φωνάζοντας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση». Πολλοί φορούσαν αυτά τα καπελάκια. Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ λόγω της στρατηγικής θέσης της και των μεταλλευμάτων της και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης βίας για να καταλάβει το νησί. Οι απειλές του προκάλεσαν διπλωματική κρίση μεταξύ των συμμάχων στο ΝΑΤΟ.

«Ο κόσμος θέλει να στείλει ένα μήνυμα. Απλώς μπουχτίσαμε, απηυδήσαμε, είμαστε λυπημένοι και κουρασμένοι», είπε ο Τόνεσεν.