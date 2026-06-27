Μοιραίο δυστύχημα σε ιστιοπλοϊκό στη Λευκάδα: Νεκρή 52χρονη Ιταλίδα από χτύπημα μάτσας

Τραγωδία εκτυλίχθηκε πριν από μερικές ώρες, σε ιστιοπλοϊκό που ήταν σε κολπίσκο μεταξύ διαύλου και Πλαγιάς, στη Λευκάδα. Δύο ζευγάρια Ιταλών ενώ έκαναν ιστιοπλοΐα, η μάτσα, (το οριζόντιο κομμάτι κάθετο στο ιστίο, συγκρατεί το πανί και βοηθάει στο χειρισμό του) γύρισε απότομα και χτύπησε την άτυχη 52χρονη Ιταλίδα στον αυχένα.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό και το ΕΚΑΒ . Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στην μαρίνα όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες προσπάθησαν να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες, όμως δυστυχώς έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Πηγή: ilefkada.gr