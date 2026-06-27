Μοιραίο δυστύχημα σε ιστιοπλοϊκό στη Λευκάδα: Νεκρή 52χρονη Ιταλίδα από χτύπημα μάτσας

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ιστιοπλοϊκό μεταξύ διαύλου και Πλαγιάς, όπου μια 52χρονη Ιταλίδα χτυπήθηκε θανάσιμα στον αυχένα από τη μάτσα του σκάφους. Παρά τις προσπάθειες του ΕΚΑΒ στη μαρίνα, η γυναίκα κατέληξε.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Μοιραίο χτύπημα για την Ιταλίδα τουρίστρια
Φωτό Αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία εκτυλίχθηκε πριν από μερικές ώρες σε ιστιοπλοϊκό, σε κολπίσκο μεταξύ διαύλου και Πλαγιάς. Μια 52χρονη Ιταλίδα χτυπήθηκε θανάσιμα στον αυχένα.
  • Το περιστατικό συνέβη όταν η μάτσα, το οριζόντιο κομμάτι κάθετο στο ιστίο, γύρισε απότομα και την χτύπησε.
  • Παρά την άμεση ειδοποίηση του Λιμενικού και του ΕΚΑΒ και τις προσπάθειες των διασωστών, η άτυχη γυναίκα έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τραγωδία εκτυλίχθηκε πριν από μερικές ώρες, σε ιστιοπλοϊκό που ήταν σε κολπίσκο μεταξύ διαύλου και Πλαγιάς, στη Λευκάδα. Δύο ζευγάρια Ιταλών ενώ έκαναν ιστιοπλοΐα, η μάτσα, (το οριζόντιο κομμάτι κάθετο στο ιστίο, συγκρατεί το πανί και βοηθάει στο χειρισμό του) γύρισε απότομα και χτύπησε την άτυχη 52χρονη Ιταλίδα στον αυχένα.

Καλαμάτα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ιστιοπλοϊκό

Αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό και το ΕΚΑΒ . Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στην μαρίνα όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες προσπάθησαν να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες, όμως δυστυχώς έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Πηγή: ilefkada.gr

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ