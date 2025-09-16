Μία σύλληψη για την φωτιά στο δάσος του Υμηττού – Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μία σύλληψη για την φωτιά στο δάσος του Υμηττού – Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές

Στη σύλληψη ενός άνδρα ως υπαίτιου για την φωτιά που εκδηλώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στο δάσος του Υμηττού, στον Βύρωνα, προχώρησαν πριν από λίγο οι αρχές.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 7/9/2025 και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν αλλοδαπό, και συγκεκριμένα υπήκοο Παλαιστίνης, ο οποίος συνελήφθη σε εκτέλεση σχετικού εντάλματος που είχε εκδώσει ειδικός ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η σύλληψη του άνδρα έρχεται ως αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τους τελευταίους τρεις μήνες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή του έγινε μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

