Μετρό και λεωφορεία του ΟΑΣΘ: Σε 24ωρη λειτουργία για τα Σάββατα των εορτών

Σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσουν αύριο 20/12 και το επόμενο Σάββατο 27/12 το Μετρό Θεσσαλονίκης, τέσσερις γραμμές του ΟΑΣΘ και ακόμη δύο δρομολόγια που εκτελούνται από τα ΚΤΕΛ, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών κατά την εορταστική περίοδο και ενίσχυση της ασφάλειας στις νυχτερινές μετακινήσεις, όπως επισημαίνει με σημερινή του ανακοίνωση ο ΟΑΣΘ.

«Η πιλοτική αυτή δράση αποτελεί πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στην οποία ο ΟΑΣΘ ανταποκρίνεται με χαρά», δηλώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Κώστας Ταγγίρης και συμπληρώνει ότι στόχος είναι να διευκολυνθούν οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες της πόλης που θέλουν να απολαύσουν τη νυχτερινή ζωή.

Στην πιλοτική 24ωρη λειτουργία εντάσσονται, εκτός από την καθιερωμένη νυχτερινή γραμμή Ν1 (ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο), οι γραμμές του ΟΑΣΘ οι γραμμές 6 Καλαμαριά – Βενιζέλου, 14 ‘Ανω Τούμπα – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, 27 Σταυρούπολη – Πανεπιστήμιο και 32 Κάτω Ηλιούπολη – Αριστοτέλους.

Επιπλέον, οι γραμμές 58 και 66 των ΚΤΕΛ θα λειτουργούν επίσης σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας τις διαδρομές Διασταύρωση Χορτιάτη – Πανόραμα – Βενιζέλου και Σταθμός Μετρό Νέα Ελβετία – Θέρμη, αντίστοιχα.

Τα δρομολόγια των λεωφορείων θα πραγματοποιούνται κάθε περίπου 30 λεπτά από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα ισχύει η κανονική συχνότητα των ημερήσιων δρομολογίων.

Όπως έχει επισημάνει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, η εμπειρία από την εφαρμογή του μέτρου στην Αθήνα δείχνει ότι η 24ωρη λειτουργία των συγκοινωνιών δεν αποτελεί μόνο διευκόλυνση, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της ζωής, μειώνοντας τα τροχαία τις πιο επικίνδυνες νυχτερινές ώρες του Σαββάτου.

«Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς προσαρμόζονται στις ανάγκες της πόλης. Θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να μετακινηθεί γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια», σημειώνει ο κ. Ταγγίρης.