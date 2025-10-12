Λήμνος: 17χρονος επιτέθηκε με σουγιά σε συμμαθητή του σε αγώνα ποδοσφαίρου – Συνελήφθη από την αστυνομία

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Ατσική της Λήμνου, αμέσως μετά τη λήξη τοπικού ποδοσφαιρικού αγώνα, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και ανησυχία για το ενδεχόμενο μακροχρόνιου σχολικού εκφοβισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το LimnosLive, ένας 17χρονος μαθητής επιτέθηκε με ένταση σε συνομήλικό του και συμμαθητή του. Οι δύο νέοι φέρονται να είχαν μεταξύ τους προηγούμενα, καθώς στο παρελθόν είχαν σημειωθεί διαπληκτισμοί, ενώ υπάρχουν αναφορές για παλαιότερο περιστατικό bullying μέσα στο σχολείο, εις βάρος του ανήλικου που επιτέθηκε.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το τοπικό Μέσο Ενημέρωσης, είχε κυκλοφορήσει βίντεο που δείχνει τον ανήλικο να δέχεται επίθεση από άλλους μαθητές, το οποίο διακινήθηκε μέσω κινητών τηλεφώνων, επιτείνοντας, όπως φαίνεται, την ψυχολογική πίεση εις βάρος του.

Κατά τη διάρκεια του χθεσινού επεισοδίου, αυτόπτες μάρτυρες είδαν τον 17χρονο να έχει στην τσάντα του έναν σουγιά.

Ωστόσο, οι μαρτυρίες διαφέρουν: κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο 17χρονος έβγαλε τον σουγιά και απείλησε τον συμμαθητή του, ενώ άλλοι αναφέρουν πως το μαχαίρι έπεσε από το σακίδιο κατά τη διάρκεια της έντασης, χωρίς να χρησιμοποιηθεί.

Γονείς που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν άμεσα, απομακρύνοντας το αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο ανήλικος τράπηκε σε φυγή. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως και προχώρησε αρχικά στη σύλληψη του πατέρα του 17χρονου, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη τόσο ο ίδιος ο νεαρός όσο και η μητέρα του.

Ο 17χρονος κατηγορείται για οπλοκατοχή, πρόκληση σωματικών βλαβών και άσκηση βίας, ενώ ο σουγιάς έχει κατασχεθεί από τις αστυνομικές αρχές.