Λήμνος: 17χρονος επιτέθηκε με σουγιά σε συμμαθητή του σε αγώνα ποδοσφαίρου – Συνελήφθη από την αστυνομία

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό Εθνική

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Ατσική της Λήμνου, αμέσως μετά τη λήξη τοπικού ποδοσφαιρικού αγώνα, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και ανησυχία για το ενδεχόμενο μακροχρόνιου σχολικού εκφοβισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το LimnosLive, ένας 17χρονος μαθητής επιτέθηκε με ένταση σε συνομήλικό του και συμμαθητή του. Οι δύο νέοι φέρονται να είχαν μεταξύ τους προηγούμενα, καθώς στο παρελθόν είχαν σημειωθεί διαπληκτισμοί, ενώ υπάρχουν αναφορές για παλαιότερο περιστατικό bullying μέσα στο σχολείο, εις βάρος του ανήλικου που επιτέθηκε.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το τοπικό Μέσο Ενημέρωσης, είχε κυκλοφορήσει βίντεο που δείχνει τον ανήλικο να δέχεται επίθεση από άλλους μαθητές, το οποίο διακινήθηκε μέσω κινητών τηλεφώνων, επιτείνοντας, όπως φαίνεται, την ψυχολογική πίεση εις βάρος του.

Κατά τη διάρκεια του χθεσινού επεισοδίου, αυτόπτες μάρτυρες είδαν τον 17χρονο να έχει στην τσάντα του έναν σουγιά.

Ωστόσο, οι μαρτυρίες διαφέρουν: κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο 17χρονος έβγαλε τον σουγιά και απείλησε τον συμμαθητή του, ενώ άλλοι αναφέρουν πως το μαχαίρι έπεσε από το σακίδιο κατά τη διάρκεια της έντασης, χωρίς να χρησιμοποιηθεί.

Γονείς που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν άμεσα, απομακρύνοντας το αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο ανήλικος τράπηκε σε φυγή. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως και προχώρησε αρχικά στη σύλληψη του πατέρα του 17χρονου, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη τόσο ο ίδιος ο νεαρός όσο και η μητέρα του.

Ο 17χρονος κατηγορείται για οπλοκατοχή, πρόκληση σωματικών βλαβών και άσκηση βίας, ενώ ο σουγιάς έχει κατασχεθεί από τις αστυνομικές αρχές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε ποια είδη καρκίνου μειώνεται εντυπωσιακά η θνητότητα

Ποιος τρόπος γραφής μπορεί να βελτιώσει την ανάπτυξη του εγκεφάλου και την απομνημόνευση στα παιδιά

Εξοικονομώ, Ανακαινίζω και Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Αναλυτικά όλες οι προθεσμίες για τις αιτήσεις στα ενεργειακά προγράμματα

Σούπερ μάρκετ: Αντίστροφη μέτρηση για τις μειώσεις σε 1.000 κωδικούς προϊόντων – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις τιμές τον ...

Το Copilot στα Windows μπορεί πλέον να δημιουργεί έγγραφα Office και να συνδέεται με Gmail

Τεστ προσωπικότητας: Η τράπουλα που θα επιλέξετε βλέπετε πρώτα στην εικόνα αποκαλύπτει τι είναι αυτό που σας λείπει
περισσότερα
14:33 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Λεωφορεία: Στάση εργασίας την Τρίτη – Ποιες ώρες τραβούν «χειρόφρενο»

Το Συνδικάτο Εργαζομένων και θυγατρικών εταιρειών του ΟΑΣΑ συμμετέχει στην απεργία της Τρίτης,...
14:23 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Αθήνα: Επιστρέφει τη Δευτέρα ο «Δακτύλιος» – Ποιες ώρες και μέρες θα ισχύει, τα οχήματα που εξαιρούνται

Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου επανέρχεται ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Τα μέτρα περιορισμο...
13:55 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου αγοριού

Ελεύθεροι, με απόφαση της Εισαγγελέως Νάξου αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του ...
13:48 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Πλαστή η πινακίδα του σκούτερ του δράστη – Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε συνεργό

Στην Αττική αναζητείται ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, στην Μεσσηνία. Γρίφο ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης