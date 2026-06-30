Λάρισα: Εισαγγελική έφεση για την ποινή στον 50χρονο που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του – Θα επαναληφθεί η δίκη

Η εισαγγελέας άσκησε έφεση κατά της ποινής που επιβλήθηκε στον 50χρονο Λαρισαίο, ο οποίος κράτησε όμηρο την 45χρονη σύζυγό του με τσεκούρι και εύφλεκτο υλικό, καθώς η αρχική ποινή φυλάκισης 22 μηνών θεωρήθηκε χαλαρή. Ζητήθηκε η επανάληψη της δίκης, με συνάντηση των συνηγόρων των δύο πλευρών με τις εισαγγελικές αρχές να αναμένεται.

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Κοινωνία

Η δίκη θα επαναληφθεί
Πηγή: Onlarissa.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έφεση άσκησε η εισαγγελέας για την ποινή που επιβλήθηκε στον 50χρονο Λαρισαίο, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η επανάληψη της δίκης του.
  • Η εισαγγελική έφεση ασκήθηκε καθώς κρίθηκε αναντιστοιχία της ποινής φυλάκισης 22 μηνών (2 εκτιτέοι) σε σχέση με τις πράξεις του.
  • Ο 50χρονος είχε κρατήσει όμηρο την 45χρονη σύζυγό του στη Λάρισα, απειλώντας με τσεκούρι και εύφλεκτο υλικό, ζητώντας να δει συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς.

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Έφεση άσκησε σήμερα το πρωί, η εισαγγελέας σε ότι αφορά την ποινή που επιβλήθηκε στον 50χρονο Λαρισαίο, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη (24/6/2026), κράτησε όμηρο την 45χρονη σύζυγό του, μέσα στο σπίτι της στη Λάρισα, κρατώντας τσεκούρι και μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό, αξιώνοντας να δει ενώπιόν του συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς πίστευε ότι είχαν ευθύνη, για αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία του, με τα παιδιά του.

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Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Παρασκευή (26/6/2026), καταδικάστηκε για τις πράξεις του αυτές σε ποινή φυλάκισης 22 μηνών, εκ των οποίων οι 2 εκτιτέοι, σύμφωνα με το onlarissa.gr

Έχει ασκηθεί εισαγγελική έφεση γι’ αυτή την ήπια ποινή κατά της απόφασης του Μονομελούς Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου Λάρισας, από την εισαγγελία και την διευθύνουσα κ. Αικατερίνη Παπαϊωάννου. Και αυτό διότι έγινε αντιληπτή αναντιστοιχία της εν λόγω ποινής, σε σχέση με τις πράξεις του 50χρονου, οπότε ζητήθηκε η δίκη του να επαναληφθεί.

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Εξάλλου, αύριο το πρωί (1/7/2026), αναμένεται συνάντηση των συνηγόρων και των δύο πλευρών, με τις εισαγγελικές Αρχές.

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