Λάρισα: Εισαγγελική έφεση για την ποινή στον 50χρονο που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του – Θα επαναληφθεί η δίκη

Έφεση άσκησε σήμερα το πρωί, η εισαγγελέας σε ότι αφορά την ποινή που επιβλήθηκε στον 50χρονο Λαρισαίο, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη (24/6/2026), κράτησε όμηρο την 45χρονη σύζυγό του, μέσα στο σπίτι της στη Λάρισα, κρατώντας τσεκούρι και μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό, αξιώνοντας να δει ενώπιόν του συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς πίστευε ότι είχαν ευθύνη, για αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία του, με τα παιδιά του.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Παρασκευή (26/6/2026), καταδικάστηκε για τις πράξεις του αυτές σε ποινή φυλάκισης 22 μηνών, εκ των οποίων οι 2 εκτιτέοι, σύμφωνα με το onlarissa.gr

Έχει ασκηθεί εισαγγελική έφεση γι’ αυτή την ήπια ποινή κατά της απόφασης του Μονομελούς Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου Λάρισας, από την εισαγγελία και την διευθύνουσα κ. Αικατερίνη Παπαϊωάννου. Και αυτό διότι έγινε αντιληπτή αναντιστοιχία της εν λόγω ποινής, σε σχέση με τις πράξεις του 50χρονου, οπότε ζητήθηκε η δίκη του να επαναληφθεί.

Εξάλλου, αύριο το πρωί (1/7/2026), αναμένεται συνάντηση των συνηγόρων και των δύο πλευρών, με τις εισαγγελικές Αρχές.