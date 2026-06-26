Λάρισα: Στη φυλακή για δύο μήνες ο 50χρονος που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του και την απειλούσε με τσεκούρι

Ο 50χρονος Λαρισαίος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών, με πραγματική έκτιση δύο μηνών, για την ομηρία της πρώην συζύγου του με τσεκούρι και εύφλεκτο υλικό. Η 45χρονη πρώην σύζυγός του περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές τρόμου κατά την ακροαματική διαδικασία, ενώ η συνήγορός της εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για το ύψος της ποινής.

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Το δικαστήριο αρχικά του επέβαλλε 22 μηνών φυλάκιση, αλλά ο εισαγγελέας πρότεινε η πραγματική έκτιση της ποινής να είναι δίμηνη
Πηγή: Onlarissa
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη φυλακή για δύο μήνες θα οδηγηθεί ο 50χρονος Λαρισαίος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την ομηρία της πρώην συζύγου του με τσεκούρι. – Η 45χρονη πρώην σύζυγος, φανερά σοκαρισμένη, κατέθεσε ότι βρισκόταν υπό διαρκή τρόμο, με τον δράστη να την ακινητοποιεί και να την απειλεί, δηλώνοντας «Φοβάμαι για τη ζωή μου». – Η συνήγορος της 45χρονης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για το ύψος της ποινής, υπογραμμίζοντας ότι η πελάτισσά της εξακολουθεί να τρέμει για τη ζωή της.

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Στη φυλακή για δύο μήνες, θα οδηγηθεί τελικά ο 50χρονος Λαρισαίος, μετά την απόφαση του Μονομελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου Λάρισας το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6/2026). Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για το περιστατικό της περασμένης Τετάρτης, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών, με τον εισαγγελέα να προτείνει την πραγματική έκτιση των δύο μηνών. Ο κατηγορούμενος είχε εισβάλει στο σπίτι της πρώην συζύγου του, κρατώντας την όμηρο και απειλώντας την με τσεκούρι και ένα μπιτόνι γεμάτο εύφλεκτο υλικό.

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«Φοβάμαι για τη ζωή μου» – Η σοκαριστική κατάθεση του θύματος

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η 45χρονη πρώην σύζυγός του εμφανίστηκε φανερά σοκαρισμένη και απαντούσε με μεγάλη δυσκολία στις ερωτήσεις.

Περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε, τόνισε ότι ο 50χρονος την ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα ενώ κρατούσε το τσεκούρι, εμποδίζοντάς την να βγει από το διαμέρισμα. Παράλληλα, ανέφερε ότι βρισκόταν υπό διαρκή τρόμο, σημειώνοντας πως ο δράστης της μίλησε με έντονη επιθετικότητα και έσπασε μια πόρτα.

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Η παθούσα διέψευσε επίσης τους ισχυρισμούς του 50χρονου, ότι δεν του επιτρεπόταν να βλέπει τα παιδιά τους, ξεκαθαρίζοντας ότι η ίδια διευκόλυνε την επικοινωνία τους, τόσο τηλεφωνικά όσο και δια ζώσης.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η συνήγορος της 45χρονης, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για το ύψος της ποινής, υπογραμμίζοντας ότι η πελάτισσά της εξακολουθεί να «τρέμει» για τη ζωή της.

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Πηγή: Onlarissa

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