Λαμία: «Ήταν ανοησία μου» – Ένοχη η αγρότισσα με τα βίντεο στο TikTok

Ένοχη κρίθηκε η 53χρονη αγρότισσα στη Λαμία, που είχε συλληφθεί κατηγορούμενη για βία κατά δικαστικού λειτουργού και για διέγερση σε ανυπακοή μετά από αναρτήσεις σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Σύμφωνα με το tvstar, το Μονομελές Πρωτοδικείο της Λαμίας επέβαλε στην 53χρονη ποινή φυλάκισης 9 μηνών με τριετή αναστολή.

Η 53χρονη αναρτούσε βίντεο σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στο οποία καλούσε σε επεισόδια κατά αστυνομικών, δικαστικών λειτουργών, δημοσιογράφων και άλλων ανθρώπων που στηρίζουν το σύστημα, όπως έλεγε χαρακτηριστικά.

«Δεν είχα αντιληφθεί πως θα μπορούσα να προκαλέσω όλο αυτό το σούσουρο» τόνισε στο δικαστήριο. «Ήταν ανοησία μου δικάστε με για τις δηλώσεις μου» συνέχισε η 53χρονη.

Κατά την διάρκεια της απολογία της ανέφερε, επίσης, πως το Σύνταγμα της χώρας έχει καταργηθεί από την στιγμή που υπάρχει το ακαδίωκτο των πολιτικών. Όπως είπε, δε, θα αναγκαστεί να ιδρύσει κόμμα για να μπει στη Βουλή για να έχει και η ίδια ακαταδίωκτο.