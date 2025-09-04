Λαμία: Επιχείρηση απεγκλωβισμού ηλικιωμένης που έπεσε στο μπάνιο του σπιτιού της – Η πόρτα ήταν κλειδωμένη

Μεγάλη και έγκαιρη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης 4/9, από πυροσβεστική και ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένη γυναίκα στον Καραβόμυλο στην Λαμία.

Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι γείτονες άκουσαν την 81χρονη να καλεί σε βοήθεια, ωστόσο η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Ειδοποίησαν την αστυνομία, την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, ώστε να μπορέσουν φτάσουν στην ηλικιωμένη και να την βοηθήσουν. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας

Πληροφορίες του Lamiareport.gr, αναφέρει πως οι πυροσβέστες άνοιξαν την πόρτα και μαζί με τους διασώστες του ΕΚΑΒ εντόπισαν την γυναίκα πεσμένη στο μπάνιο χωρίς να μπορεί να σηκωθεί. Αμέσως τη μετέφεραν με ασφάλεια στο ασθενοφόρο και τελικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία.