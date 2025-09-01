Κυλλήνη: Στη φυλακή 47χρονος που παρενόχλησε φοιτήτρια την ώρα που κοιμόταν μέσα σε πλοίο

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΠΛΟΙΟ

Περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης σημειώθηκε μέσα σε πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κεφαλονιά-Κυλλήνη, με θύμα μια νεαρή γυναίκα και θύτη έναν άνδρα επιβάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris News, το συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, εν πλω από την Σάμη. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, σήμερα 1/9 και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία αποφάσισε την προφυλάκισή του.

Την παρενόχλησε την ώρα που κοιμόταν

Ο πλοίαρχος του καραβιού, ενημέρωσε το Λιμεναρχείο Κυλλήνης ότι ένας αλλοδαπός άνδρας, υπήκοος Αλβανίας με ασελγείς πράξεις προσέβαλε την γενετήσια αξιοπρέπεια μιας ομοεθνούς του, 18χρονης φοιτήτριας, την στιγμή που αμφότεροι βρίσκονταν στα καθίσματα αεροπορικού τύπου, την ώρα μάλιστα που το θύμα κοιμόταν.

Η πράξη του 47χρονου κατηγορούμενου έγινε αντιληπτή από τον πατέρα της κοπέλας και άλλους επιβάτες, και μετά την ενημέρωση του πλοίαρχου προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ο αλλοδαπός τέθηκε σε επιτήρηση από το προσωπικό του πλοίου, μέχρι να αφιχθεί στο λιμάνι της Κυλλήνης.

Κατά τον απόπλου του καραβιού, άνδρες της Λιμενικής Αρχής Κυλλήνης συνέλαβαν αμέσως τον 47χρονο, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για το αδίκημα της προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας που άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του σε βαθμό πλημμελήματος και τον παρέπεμψε να δικαστεί στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας.

