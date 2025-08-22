Κώστας Σαμαράς: «Τίποτα δεν είναι ίδιο» – Η συγκινητική ανάρτηση για τα πρώτα γενέθλια χωρίς την αδελφή του, Λένα

Μία συγκινητική ανάρτησή του, με μία φωτογραφία του ίδιου με την αδελφή του, Λένα Σαμαρά, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, έκανε στο Facebook, ο Κώστας Σαμαράς, με αφορμή τα σημερινά του γενέθλια.

Λένα Σαμαρά: Η νέα ανάρτηση και το δημόσιο «ευχαριστώ» του αδελφού της, Κώστα δύο ημέρες μετά την κηδεία της

«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω… Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δεν θα ζητούσα… Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές. Αντεύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στην ζωή σας» έγραψε στο σχόλιο της φωτογραφίας.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Samaras (@kostas.samaras)

