Κορονοϊός: Στο «κόκκινο» μέχρι τα Χριστούγεννα – Οι προβλέψεις των ειδικών

Ο κορονοϊός προκαλεί ανησυχίες. Κορύφωση του τέταρτου κύματος της πανδημίας μέχρι τον Δεκέμβριο προβλέπουν οι επιστήμονες. Τα ημερήσια κρούσματα θα ξεπεράσουν τα 5.000, προειδοποιεί ο καθηγητής Δ. Σαρηγιάννης.

Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΟΥ

Στις αρχές του Δεκεμβρίου μέχρι και την περίοδο των Χριστουγέννων αναμένεται να κορυφωθεί στη χώρα μας το τέταρτο κύμα της πανδημίας, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται σε ανοδική τάση.

Οι υγειονομικές Αρχές αποδύονται σε αγώνα δρόμου προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά των εμβολιασμών, ειδικά στις νεαρές ηλικίες, πριν από την έλευση της χειμερινής περιόδου, η οποία ευνοεί ιδιαίτερα τη διασπορά του ιού.

Με βάση τις προβλέψεις του υπολογιστικού μοντέλου CORE που έχει αναπτύξει το Τμήμα Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, η ανοδική τάση της πανδημίας αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες, με τον αριθμό των κρουσμάτων να φθάνει τα 3.700 στις 31 Οκτωβρίου.

Ο επικεφαλής καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης εξηγεί ότι, από αυτό το χρονικό σημείο και εάν δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα προστασίας, αναμένουμε να αρχίσει να επιταχύνεται ο ρυθμός ανόδου και να φτάσουμε τα 5.000 κρούσματα μετά τις 15 Νοεμβρίου.

Οι ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση αναμένεται να ξεπεράσουν τους 400, φτάνοντας τους 410 στις 31 Οκτωβρίου, και να ανέλθουν στους 557 έως τα μέσα Νοεμβρίου. Η ίδια ανοδική τάση, όμως, εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι και την περίοδο των εορτών.

Ο αριθμός των διαγνωστικών τεστ στον πληθυσμό είναι καθοριστικός παράγοντας στην πορεία της πανδημίας, σύμφωνα με τον Δ. Σαρηγιάννη.

«Θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην αναγκαία αύξηση του αριθμού των self tests, τα οποία έχουν μειωθεί σε περίπου 200.000- 300.000, από 400.000 ημερησίως που ήταν μέχρι και πριν από δύο εβδομάδες», επισημαίνει ο καθηγητής και εξηγεί ότι, με βάση το υπάρχον επίπεδο ανοσίας (τόσο φυσικό όσο και επίκτητο μέσω εμβολιασμού), έχει υπολογιστεί ότι η αύξηση των self tests στα 600.000 θα συντελέσει σε μια πιο διαχειρίσιμη επιδημιολογική εικόνα της πανδημίας τον χειμώνα που έρχεται.

«Στην περίπτωση που γίνει πραγματικότητα αυτή η αύξηση του αριθμού των self tests, ο αριθμός των κρουσμάτων θα φτάσει τα 3.550 κρούσματα στις 31 Οκτωβρίου και θα σταθεροποιηθεί σε αυτό το επίπεδο για αρκετό καιρό, αφού στα μέσα Νοεμβρίου ο αριθμός των κρουσμάτων θα έχει αυξηθεί ελάχιστα (3.600).

Τα οφέλη της αύξησης του αριθμού των self tests θα γίνονται μεγαλύτερα, καθώς θα οδεύουμε στη χειμερινή περίοδο», επισημαίνει ο καθηγητής του ΑΠΘ, τονίζοντας πως στην περίπτωση που ο αριθμός των self tests παραμείνει στα 300.000, ο ημερήσιος αριθμός των θανάτων στο τέλος του έτους θα ανέλθει στους 110, ενώ στην περίπτωση που ο αριθμός των self tests διπλασιαστεί, τότε ο αριθμός των θανάτων θα περιοριστεί οριακά κάτω από τους 60. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της δυναμικής της πανδημίας την τελευταία περίοδο, σύμφωνα

με τον Δ. Σαρηγιάννη, είναι ότι περιφέρειες που είχαν περιέλθει νωρίτερα σε αποκλιμάκωση επανέρχονται σε ανοδική τάση, ακολουθώντας την πορεία άλλων όμορων περιφερειακών ενοτήτων.

Παράδειγμα αυτού του φαινομένου αποτελούν η Λάρισα και οι υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας, ιδιαίτερα η Μαγνησία και τα Τρίκαλα.

«Με δεδομένη την πτώση της θερμοκρασίας των επομένων ημερών και την περαιτέρω επιτάχυνση της ανόδου των κρουσμάτων, καλό θα ήταν να υπάρξει έλεγχος στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις, με έλεγχο είτε του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή δηλωμένου rapid test ή πιστοποιητικού νόσησης τους τελευταίους 6 μήνες, στα διόδια και στις εξόδους των πόλεων, έτσι ώστε να μειώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ των γειτονικών περιοχών», επισημαίνει ο καθηγητής και προτείνει, μάλιστα, σε περιοχές που εμφανίζουν συνεχή και ταχεία αύξηση της διασποράς του SARS-CoV-2 στην κοινότητα, να επιβληθεί αυστηρότερη τήρηση των μέτρων προστασίας με υποχρεωτική τήρηση της απόστασης των 2 μέτρων και χρήση της μάσκας (ΚΝ94, ΚΝ95 ή διπλή μάσκα) παντού.

Πρέπει να επισημανθεί ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή την πιο έντονη ανοδική τάση παρουσιάζει η Ημαθία, ακολουθούμενη από τις Σέρρες και το Κιλκίς. Όσον αφορά άλλες περιοχές στην ηπειρωτική και στη βόρεια Ελλάδα, ισχυρή ανοδική τάση έχουν η Δράμα, η Πιερία, η Πέλλα, η Ξάνθη, ο Έβρος, το Κιλκίς και η Ροδόπη. Στην Πελοπόννησο, έντονη ανοδική τάση παρουσιάζει η Αρκαδία και λίγο πιο ήπια η Μεσσηνία, ενώ προβληματίζει η αναστροφή της αποκλιμάκωσης και η διαμορφούμενη ανοδική τάση στην Αχαΐα, αλλά και στην Αιτωλοακαρνανία. Στη Θεσσαλία, παραμένουν με υψηλά τα επίπεδα διασποράς και με έντονα ανοδική τάση η Λάρισα και η Μαγνησία, ενώ επίσης και τα Τρίκαλα έχουν επανέλθει σε πολύ ισχυρή ανοδική τροχιά.

Από τα νησιά, προβληματίζει η ανοδική τάση στη Ζάκυνθο. Σε αυτές τις περιοχές ο Δ. Σαρηγιάννης επισημαίνει ότι συνιστάται κινητοποίηση κλιμακίων του ΕΟΔΥ για αυξημένους ελέγχους με rapid test και καλή ιχνηλάτηση επαφών των θετικών περιπτώσεων, καθώς και λήψη ή επιμήκυνση της ισχύος περιοριστικών της διασποράς μέτρων. Προσοχή χρειάζεται ξανά στην Αττική παρά τον σχετικά ηπιότερο ρυθμό αύξησης, ο οποίος συγκρατεί και τον ρυθμό ανόδου για το σύνολο της χώρας.

Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη ο ρυθμός ανόδου είναι έντονος.

Διαβάστε εδώ κι εδώ το δημοσίευμα της Realnews