Κόρινθος: Οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα – Ανασύρθηκε νεκρός – Δείτε φωτογραφίες 

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (10/08) στο λιμάνι της Κορίνθου, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο με επιβαίνοντα κατέληξε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι πολίτες, σοκαρισμένοι, κάλεσαν τις Αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αστυνομικοί, ένας της ΔΙ.ΑΣ και ένας της ΟΠΚΕ, έσπευσαν άμεσα να βοηθήσουν τον οδηγό, βουτώντας στο νερό για να τον απεγκλωβίσουν, ενώ ακολούθησε και δύτης, ο Δημήτρης Μπινιάρης. Ο κύριος Μπινιάρης κατάφερε να ανασύρει τον οδηγό από το αυτοκίνητο και με την συνδρομή των αστυνομικών τον έβγαλαν στην επιφάνεια, όπως μετέδωσε το korinthos.tv.

Κατά τη διάρκεια της διάσωσης, ένας εκ των αστυνομικών τραυματίστηκε στο πόδι του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο οδηγός ανασύρθηκε από το όχημά του, χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού ενώ οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: