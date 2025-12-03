Κορινθία: Πέθανε ξαφνικά 28χρονος συνοριοφύλακας

Σύνοψη από το

  • Βαθιά θλίψη προκάλεσε στην Κορινθία ο αιφνίδιος θάνατος ενός 28χρονου συνοριοφύλακα, ο οποίος κατέρρευσε εν ώρα υπηρεσίας.
  • Ο άτυχος νεαρός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν επανήλθε στη ζωή.
  • Η αιτία θανάτου του 28χρονου, ο οποίος υπηρετούσε στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, παραμένει υπό διερεύνηση.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Κορινθία η είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός 28χρονου συνοριοφύλακα.

Ο άτυχος 28χρονος άφησε την τελευταία του πνοή, στις 7:30 το πρωί της Τετάρτης 3/12.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας korinthostv.gr, ο 28χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία εν ώρα υπηρεσίας, και κατέρρευσε. Ο νεαρός, με καταγωγή από την Αρκαδία, υπηρετούσε στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 28χρονο στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο, ο 28χρονος δεν τα κατάφερε. Η απώλειά του βύθισε σε θλίψη τόσο τους συναδέλφους του, όσο και όσους τον γνώριζαν. Η αιτία θανάτου του 28χρονου συνοριοφύλακα παραμένει υπό διερεύνηση.

