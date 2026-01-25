Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 25/1/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί – Δύο υπερτυχεροί θα μοιραστούν 15 εκατ. ευρώ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

κληρώνει το ΤΖΟΚΕΡ

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (25/1) η κλήρωση με αριθμό 3019 του ΤΖΟΚΕΡ, που μοιράζει 15 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 12, 23, 34, 37, 45 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 3.

ΤΖΟΚΕΡ 25/1/2026

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους. Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn, είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα.

23:01 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

