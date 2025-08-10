Κεφαλονιά: Διέρρηξαν το σπίτι γνωστού επιχειρηματία του νησιού – Άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας

Νέα διάρρηξη έγινε στην Κεφαλονιά, αυτή τη φορά σε σπίτι επιχειρηματία, με τους δράστες να φεύγουν με μεγάλη λεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του apohxos.gr στην περιοχή Λακήθρα, άγνωστοι εισέβαλαν σε πολυτελή κατοικία γνωστού επιχειρηματία, αφαιρώντας μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Το τελευταίο 20ήμερο, τουλάχιστον, το Αργοστόλι και οι γύρω περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα “κύμα” διαρρήξεων που έχει προκαλέσει αναστάτωση και οργή στους κατοίκους.

Πριν από λίγες ημέρες έγινε η “χρυσή” διάρρηξη στην περιοχή Ραζάτα ξανά σε κατοικία επιχειρηματία με λεία που αγγίζει τις 150.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα.

Η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με την τοπική κοινωνία να ζητά άμεση ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας πριν η εγκληματικότητα ξεφύγει εκτός ελέγχου.