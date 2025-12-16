Κάτω Πατήσια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης – ΦΩΤΟ 

Σύνοψη από το

  • Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 13χρονης από την περιοχή των Κάτω Πατησίων στην Αθήνα, η οποία αγνοείται από τις 14 Δεκεμβρίου 2025.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2025 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς «ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο».
  • Η Ιωάννα – Ελένη Ντ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε λευκό γούνινο μπουφάν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού εξαφανίσεις

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 13χρονης από την περιοχή των Κάτω Πατησίων στην Αθήνα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 16/12/2025, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο».

Η ανακοίνωση

«Στις 14/12/2025, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από τη περιοχή των Κάτω Πατησίων, στην Αθήνα, η Ιωάννα – Ελένη Ντ., 13 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 16/12/2025, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Ιωάννα – Ελένη Ντ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό γούνινο μπουφάν».

22:52 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

