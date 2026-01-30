Καταδικάστηκε δάσκαλος για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριάς του στη Θεσσαλονίκη 

Σύνοψη από το

  • Σε συνολική φυλάκιση 3 ετών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε δάσκαλος στη Θεσσαλονίκη, καθώς παρενόχλησε σεξουαλικά μία μαθήτριά του.
  • Ο δάσκαλος κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρηση ανηλίκου. Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη τον Μάρτιο του 2023.
  • Ο 56χρονος εκπαιδευτικός θώπευσε και φίλησε την 10 ετών, τότε, μαθήτριά του, κατά τη διάρκεια του ολοήμερου σχολείου σε περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καταδικάστηκε δάσκαλος για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριάς του στη Θεσσαλονίκη 

Σε συνολική φυλάκιση 3 ετών, με 3ετή αναστολή καταδικάστηκε δάσκαλος, καθώς παρενόχλησε σεξουαλικά μία μαθήτριά του, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δάσκαλος κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρηση ανηλίκου.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη τον Μάρτιο του 2023, ύστερα από καταγγελία στην Αστυνομία ότι ο 56χρονος, σήμερα, εκπαιδευτικός θώπευσε και φίλησε την 10 ετών, τότε, μαθήτρια του. Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, οι συγκεκριμένες πράξεις τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του ολοήμερου σχολείου, σε περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Ο δάσκαλος είχε συλληφθεί, τότε, στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές η δίκη έγινε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου ο εκπαιδευτικός δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω της οποίας αρνήθηκε τις πράξεις.

σχολίασε κι εσύ

