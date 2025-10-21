Κάλεσμα σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα την ώρα ψήφισης της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη 

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή έχουν προγραμματιστεί για απόψε το βράδυ, την ώρα που στην Ολομέλεια θα ψηφίζεται η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών «Σύσταση και Οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και κατατέθηκε χθες στη Βουλή, στο χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

  •  η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του
  •  η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου
  •  η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης, υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

Στην τροπολογία, προστίθεται ότι όσοι παραβιάζουν την παρ. Ι τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

Κάλεσμα σε συγκεντρώσεις

Κάλεσμα για απόψε στις 8 απευθύνει η ομάδα «Μέχρι Τέλους», στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων, ενώ αντίστοιχο κάλεσμα απευθύνει στις 19:00 και η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι.

Οι αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων είναι έντονες. Η Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι, ο Παύλος Ασλανίδης, ο Ηλίας Παπαγγελής και άλλοι γονείς δηλώνουν πως θα συντηρήσουν τα ονόματα των νεκρών παιδιών γραμμένα στην πλατεία με όποιο κόστος.

Παράλληλα, σε συγκεντρώσεις καλούν και τα κοινοβουλευτικά κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί τους πολίτες σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 7 μ.μ., έξω από τη Βουλή, στη συγκέντρωση ενάντια στην τροπολογία της κυβέρνησης με την οποία επιχειρείται η μόνιμη απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθροισης στον χώρο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Κάλεσμα στη συγκέντρωση ενάντια στην αντιδημοκρατική τροπολογία. Η Νέα Αριστερά καλεί τους πολίτες σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 19:00 έξω από τη Βουλή, στη συγκέντρωση ενάντια στην τροπολογία που επιχειρεί να μετατρέψει την Πλατεία Συντάγματος σε απαγορευμένο χώρο διαμαρτυρίας» τονίζει από την πλευρά της σε ανακοίνωση η Νέα Αριστερά.

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

«Ως ενωτική πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 / Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά θα υψώνουμε με κάθε τρόπο αναχώματα στον αυταρχισμό και την καταστολή σας.
Ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα για συγκέντρωση μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, σήμερα Τρίτη 21/10 στις 20.00, για το δικαίωμα όλων μας στη δημόσια συνάθροιση και τη διεκδίκηση της ζωής μας» τονίζεται στην ανακοίνωση του ΜέΡΑ25.

 

 

 

 

 

