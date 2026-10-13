Κακοκαιρία στην Εύβοια: Μεγάλη καθίζηση σε δρόμο στα Ψαχνά – Διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα – ΒΙΝΤΕΟ

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Διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Γέφυρας Καλυβίτη, ανακοίνωσε ο δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια, εξαιτίας υποχώρησης του υπεδάφους.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του δήμου, η κυκλοφορία στην ανώνυμη δημοτική οδό Ψαχνών – Σταυρού, στη θέση «Γέφυρα Καλυβίτη», διακόπτεται προσωρινά και στα δύο ρεύματα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

Στο σημείο είναι ο πρόεδρος της Κοινότητας Σταυρού Κωνσταντίνος Γκίκας και ο σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, Μπάμπης Τσώκος, σύμφωνα με το evima.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν το συγκεκριμένο σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους προσκυνητές που κατευθύνονται προς την μονή Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη, καθώς θα πρέπει να χρησιμοποιούν την εναλλακτική διαδρομή μέσω της περιοχής Πανόραμα προς Σταυρό, του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

Η δημοτική αρχή ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για όσο διάστημα παραμείνει κλειστός ο δρόμος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία επαναλειτουργίας της οδού, καθώς η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί μόλις ολοκληρωθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και καταστεί ασφαλής η διέλευση.