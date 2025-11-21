Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 και στη Θεσπρωτία

Μήνυμα και στη Θεσπρωτία εστάλη πριν από λίγο μέσω του 112, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

«Ενεργοποίηση Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.