Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και 30άρια σήμερα – Πότε έρχεται πτώση της θερμοκρασίας

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές σήμερα Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, τοπικές νεφώσεις αναμένονται στην Κρήτη αλλά, και πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ANT1, Τάσο Αρνιακό, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Από την μεριά, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, «φθινοπωρινή Ισημερία σήμερα και ο καιρός στη χώρα μας ακόμα δεν έχει εναρμονιστεί με το ημερολόγιο μιας και οι καιρικές συνθήκες θυμίζουν περισσότερο Καλοκαίρι παρά Φθινόπωρο.

Απόδειξη των παραπάνω, τα μελτέμια τα οποία κυριάρχησαν τα τελευταία 24ωρα προς την πλευρά του Αιγαίου, όπως επίσης και η ανομβρία η οποία δεν λέει να βάλει ένα έστω και προσωρινό τέλος προβληματίζοντας τους αγρότες μας και όχι μόνο. Ευτυχώς που η διάρκεια της ημέρας έχει περιοριστεί αρκετά δίνοντας την ευκαιρία στον υδράργυρο να πέφτει αρκετά μέσα στη νύχτα μιας και σε διαφορετική περίπτωση μόνο το όνομα του μήνα θα μας έμενε σαν αλλαγή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα απαισιοδοξίας σε ό, τι αφορά τα καιρικά δρώμενα στη χώρα μας και όχι μόνο, έρχονται τα προγνωστικά δεδομένα να μας πουν ότι κάτι αλλάζει στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, κάτι που ίσως μας δώσει προς το τέλος της εβδομάδας τις πρώτες αξιόλογες βροχές για το φετινό Φθινόπωρο».

Στη συνέχεια τονίζει: «Αιτία γι’ αυτή την εξέλιξη είναι ένα είδος εμποδισμού της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που στην Μετεωρολογία καλείται Ρεξ εμποδιστής. Όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις στις θετικές επιστήμες, έτσι κι εδώ, η ονομασία αυτή οφείλεται στον επιστήμονα που πρωτο-μελέτησε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και συγκεκριμένα στον Αμερικανό Μετεωρολόγο Daniel Rex.

Διεισδύοντας πιο πολύ σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και όπως γίνεται φανερό και στους χάρτες που ακολουθούν από το προγνωστικό μας σύστημα, ο εμποδιστής “Ρεξ” μοιάζει αρκετά με τον πιο οικείο μας “Ωμεγα” εμποδιστή, με τη διαφορά ότι ο “Ρεξ” εμποδιστής μπορεί να ανατροφοδοτεί ένα βαρομετρικό χαμηλό γύρω από αυτό το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης.

Έτσι λοιπόν στους χάρτες του προγνωστικού μας συστήματος παρατηρούμε τον αντικυκλώνα με το γράμμα “Υ” όπου οδηγεί τις αέριες μάζες να γυρίζουν γύρω από αυτόν κατά τη φορά κίνησης του ρολογιού (βόρειο ημισφαίριο). Από την άλλη με το γράμμα “Χ” παρατηρούμε το βαρομετρικό χαμηλό νοτιότερα αυτού του αντικυκλώνα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο βαρομετρικών συστημάτων οδηγεί ψυχρό αέρα στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα προς το βαρομετρικό χαμηλό με αποτέλεσμα την ανατροφοδότησή του.

Αν σε αυτό το γεγονός συνυπολογίσουμε και τις πολύ θερμές θάλασσές μας (λόγω εποχής) καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μια ιδιαίτερα ασταθής τροπόσφαιρα η οποία μπορεί να παράξει τον ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό.

Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν να δεχόμαστε αυτή την επίδραση προς την Κυριακή και τις αρχές της νέας εβδομάδας.

Στον τελευταίο μας χάρτη μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για τον όγκο νερού που μπορεί να δώσει αυτή η βαρομετρική διάταξη όπου βλέπουμε ότι το Σάββατο το βράδυ στα νότια της Ιταλίας η κλίμακά μας τερματίζει με τιμές μεγαλύτερες των 50 χιλιοστών.

Οι επόμενες ημέρες θα μας δώσουν περισσότερη και σταθερότερη πληροφορία, παρόλα αυτά καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για δυναμική είσοδο του Φθινοπώρου από Σάββατο – Κυριακή και στη συνέχεια».

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική Μακεδονία τις μεσημεριανές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά τοπικά από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα βόρεια τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-09-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και βαθμιαία μετά το μεσημέρι τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, όμως από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-09-2025