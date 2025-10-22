Καιρός: Συνεχίζεται η αστάθεια με κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσει» το νέο κύμα κακοκαιρίας

Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας είναι προ των πυλών, με βροχές και καταιγίδες που θα είναι κατά τόπους πιο έντονες να είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα Τετάρτη (22/10).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 21 και κατά τόπους τους 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Tάσος Αρνιακός: «Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη»

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός στον ANT1 μετά τη μικρή εξασθένηση κι υποχώρηση της πρόσφατης φθινοπωρινής επίσκεψης, μια δεύτερη κοντοζυγώνει από τα δυτικά και νότια με νέες ήπιες κατά κανόνα πάλι βροχές και μπόρες που θα κρατήσουν μέχρι και την Πέμπτη, αφού μετά έρχεται το τέλος του Οκτώβρη με το παραδοσιακό μικρό του καλοκαίρι.

Αναλυτικά για σήμερα Τετάρτη, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά θα έχουμε βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, όπως και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα, θα έχουμε αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι νοτιάδες 3-4 μποφόρ στα πελάγη τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα δυτικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 18-20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα αγγίξει τους 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα νότια του νομού με βορειανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 14 έως και 22 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη αναμένονται «λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και ορεινά τμήματα του νομού με νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στον θερμαικό και θερμοκρασία από 12 έως και 20 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Χρυσόστομο Παρανό διανύουμε μια περίοδο βροχών κυρίως στα δυτικά τμήματα και πάνω από το Αιγαίο με αποτέλεσμα και σήμερα Τετάρτη αυτή η αστάθεια να διατηρείται. Πιο αναλυτικά στα βόρεια προβλέπονται αρκετές νεφώσεις και τοπικές ομίχλες καθώς και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, από το μεσημέρι και μετά, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι πιθανό να σημειωθούν βροχοπτώσεις. Συννεφιά και στην Θεσσαλία, ενώ στην Ήπειρο αναμένονται πιο πυκνές νεφώσεις που πιθανώς να φέρουν και έντονες βροχές και πιο δυτικά της Πίνδου, ενώ το ίδιο σκηνικό θα υπάρξει και στα παράκτια της χώρας.

Νοτιοανατολικοί άνεμοι στον Θερμαϊκό έως 4 μποφόρ, νότιοι στο βόρειο Αιγαίο με την ίδια ένταση. πιο εξασθενημένοι θα είναι στο Θρακικό πέλαγος.

Τοπικά πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα στο Ιόνιο, αλλά και στη Δυτική Πελοπόννησο.

Πρόγνωση για αύριο Τετάρτη 22-10-2025 ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και κατά τόπους 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών.

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Άνεμοι : Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ.

: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στην Κρήτη έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι : Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 16 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών.

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία νότιοι έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 23-10-2025

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από τις απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 20 με 22 και τοπικά 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 24-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά. Τα φαινόμενα από το από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο νότιοι τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πρόγνωση για το Σάββατο 25-10-2025

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 26-10-2025

Στο Ιόνιο, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.