Πικέρμι: Στο έλεος των ληστών μια μητέρα με δύο παιδιά – «Αν δεν ούρλιαζα, θα είχαν μπει στο σπίτι»

Enikos Newsroom

κοινωνία

διάρρηξη - κλοπή -ληστεία

Λίγο μετά τις 8 το απόγευμα, ληστές επιχείρησαν να εισβάλλουν σε σπίτι στο Πικέρμι, όπου βρισκόταν μια μητέρα με τα δύο μικρά της παιδιά, η οποία κατάφερε να τους απωθήσει φωνάζοντας και αποτρέποντας τελικά την εισβολή των ληστών.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της, περιγράφοντας το συμβάν, όπως το βίωσε.

Βγήκα έξω στο μπαλκόνι και φώναζα «βοήθεια κλέφτες»

«Άρχισα να ουρλιάζω, βγήκα έξω στο μπαλκόνι, άρχισα να φωνάζω «βοήθεια κλέφτες». Έσπασαν το τζάμι, έβαλαν μέσα τον λοστό. Η πόρτα είχε ήδη ανοίξει.  Σε δύο δευτερόλεπτα σίγουρα θα είχαν φτάσει πάνω στα δωμάτια, καθώς η αστυνομία με είχε βάλει τέσσερα λεπτά στην αναμονή. Τρόμαξα πάρα πολύ. Είναι σοκαριστικό να το ζεις αυτό» είπε στο STAR η μητέρα που έζησε τον εφιάλτη στο σπίτι της.

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται καρέ καρέ, πως ο διαρρήκτης έχει εισβάλλει σε σπίτι στην περιοχή λίγο πιο κάτω. Άνοιξε τις ντουλάπες και ψάχνει την λεία του. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο ιδιοκτήτης που βρίσκεται μέσα τον αντιλαμβάνεται και αρχίζει να του φωνάζει να φύγει. Οι τέσσερις διαρρήκτες φεύγουν και σέρνονται στο γρασίδι για να μην καταγράψει η κάμερα ασφαλείας τα πρόσωπά τους.

Σύμφωνα με το STAR, οι κάτοικοι ζουν υπό τον φόβο των διαρρηκτών που έχουν ρημάξει την περιοχή, καθώς οι κλοπές είναι συχνό φαινόμενο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η ώρα που είναι καλύτερα να φάτε βραδινό για να μην παχύνετε, σύμφωνα με την επιστήμη

Ο ΙΣΑ καταδικάζει την αναφορά στο ψευδοκράτος από ευρωπαϊκό ιατρικό φορέα

Στουρνάρας: «Έκρηξη» επενδύσεων – Θα αυξηθούν στο 18% του ΑΕΠ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Πλήρης εφαρμογή σε νέους κλάδους από τις 3 Νοεμβρίου

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Γυναίκα από το Μίσιγκαν κέρδισε 100.000 δολάρια με αριθμούς που της έδωσε το ChatGPT
περισσότερα
03:30 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 24χρονος Τούρκος για την παράνομη μεταφορά μεταναστών – Ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά

Στη φυλακή οδηγήθηκε 24χρονος Τούρκος οδηγός φορτηγού, κατηγορούμενος για παράνομη μεταφορά επ...
02:15 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Μαρούσι: Συναγερμός για φωτιά σε χώρο εμπορικού καταστήματος

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Τρίτης για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο καταστήματος γνωστ...
00:45 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Διονύσης Σαββόπουλος: Η εξομολόγηση για την μάχη με τον καρκίνο, στην αυτοβιογραφία του – «Μού αφαίρεσαν μισό πνευμόνι…»

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών, με την είδηση του θανάτου του να π...
23:53 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Αντίο ήρωά μου, αντίο μάγε της σκηνής»

Το δικό της αποχαιρετιστήριο μήνυμα στέλνει η Ελευθερία Αρβανιτάκη, λίγη μόλις ώρα αφότου πληρ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς