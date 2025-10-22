Πικέρμι: Στο έλεος των ληστών μια μητέρα με δύο παιδιά – «Αν δεν ούρλιαζα, θα είχαν μπει στο σπίτι»

Λίγο μετά τις 8 το απόγευμα, ληστές επιχείρησαν να εισβάλλουν σε σπίτι στο Πικέρμι, όπου βρισκόταν μια μητέρα με τα δύο μικρά της παιδιά, η οποία κατάφερε να τους απωθήσει φωνάζοντας και αποτρέποντας τελικά την εισβολή των ληστών.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της, περιγράφοντας το συμβάν, όπως το βίωσε.

Βγήκα έξω στο μπαλκόνι και φώναζα «βοήθεια κλέφτες»

«Άρχισα να ουρλιάζω, βγήκα έξω στο μπαλκόνι, άρχισα να φωνάζω «βοήθεια κλέφτες». Έσπασαν το τζάμι, έβαλαν μέσα τον λοστό. Η πόρτα είχε ήδη ανοίξει. Σε δύο δευτερόλεπτα σίγουρα θα είχαν φτάσει πάνω στα δωμάτια, καθώς η αστυνομία με είχε βάλει τέσσερα λεπτά στην αναμονή. Τρόμαξα πάρα πολύ. Είναι σοκαριστικό να το ζεις αυτό» είπε στο STAR η μητέρα που έζησε τον εφιάλτη στο σπίτι της.

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται καρέ καρέ, πως ο διαρρήκτης έχει εισβάλλει σε σπίτι στην περιοχή λίγο πιο κάτω. Άνοιξε τις ντουλάπες και ψάχνει την λεία του. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο ιδιοκτήτης που βρίσκεται μέσα τον αντιλαμβάνεται και αρχίζει να του φωνάζει να φύγει. Οι τέσσερις διαρρήκτες φεύγουν και σέρνονται στο γρασίδι για να μην καταγράψει η κάμερα ασφαλείας τα πρόσωπά τους.

Σύμφωνα με το STAR, οι κάτοικοι ζουν υπό τον φόβο των διαρρηκτών που έχουν ρημάξει την περιοχή, καθώς οι κλοπές είναι συχνό φαινόμενο.