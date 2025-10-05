Καιρός: Διπρόσωπος στο κλείσιμο της εβδομάδας με ηλιοφάνεια αλλά και τοπικές βροχές – Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας

Με δύο πρόσωπα κλείνει την εβδομάδα ο καιρός σήμερα Κυριακή, την ώρα που από Δευτέρα αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας στην χώρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) στη δυτική Ελλάδα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στα δυτικά και βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αρνιακός: «Αίθριος καιρός γενικά με τοπικές βροχές και αισθητή ψύχρα»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Τάσο Αρνιακό, με αρκετές λιακάδες και λίγες συννεφιές έρχεται η πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη σε ολόκληρη την χώρα, όμως από τα δυτικά το απόγευμα θα συννεφιάσει με νέες φθινοπωρινές βροχές και μπόρες. Τη Δευτέρα αυτές αναμένεται να επεκταθούν γενικά παντού με την ψύχρα να είναι πια αισθητή, ειδικά στα βόρεια. «Ψυχρολουσία πραγματική…».

Αναλυτικότερα, σήμερα Κυριακή αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, που αργότερα θα επεκταθούν στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και τα Δωδεκάνησα. Όμως αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο οι βροχές αναμένεται να δυναμώσουν ακόμη περισσότερο και θα εκδηλωθούν μάλιστα και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι προβλέπεται να είναι δυτικοί φτάνοντας τοπικά στα πελάγη τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα βόρεια τους 21 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 23 ενώ στα νησιά ο υδράργυρος θα «αγγίξει» τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Η Κυριακή θα είναι μια ηλιόλουστη ημέρα με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Όμως από Δευτέρα θα υπάρξει μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Αναλυτικά, για σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα στο Νότιο Αιγαίο ενώ από αργά το βράδυ στην Ήπειρο και το Βόρειο Ιόνιο οι νεφώσεις θα αυξηθούν οπότε θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα είναι δυτικοί νοτιοδυτικοί φτάνοντας τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο.

ΕΜΥ: Η πρόβλεψη για την Κυριακή 5-10-2025 ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το απόγευμα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις που το βράδυ θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το βράδυ και από τα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το βράδυ αυξημένες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-10-2025

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βόρεια σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07-10-2025

Σε όλη τη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-10-2025

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-10-2025

Στα ανατολικά τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.